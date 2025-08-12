El señor Alfredo Domínguez Omaña, desaparecido desde el sábado 26 de julio de 2025, fue encontrado sin vida. El hombre de 64 años viajó del municipio de Metepec, Estado de México (Edomex), a la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), para visitar a su papá de 93 años, sin embargo, ya no volvió con su familia.

Norma, su esposa, comentó a Fuerza Informativa Azteca (FIA), que darán el último adiós a su pareja, a quien incinerarán esta tarde, pero respecto a qué fue lo que ocurrió, las autoridades no le han dado “ningún avance” después de la desaparición del señor.

¿Qué se sabe del señor Alfredo Domínguez Omaña?

Alfredo Domínguez Omaña salió de casa a las 8:30 horas en su camioneta Durango Modelo 2015 con pacas MWG 424 A, pero aquel día, entre las 19:00 y 21:00 horas, aproximadamente, cuando él solía regresarse a casa, no llegó.

Su familia pensó que tal vez se quedó a dormir en la casa de su papá en la colonia Doctores y al día siguiente regresaría. El domingo 27 de julio pasado, su esposa le envió un mensaje preguntándole si estaba con su papá, pero Alfredo no respondió, de manera que optó marcarle, y tampoco le contestó.

Una frase extraña desde el celular de Alfredo Domínguez Omaña

Norma tomó su celular para ver si su esposo le había contestado, pero en ese momento se percató que en la conversación se veía que estaba escribiendo, por lo que esperó a que terminara de hacerlo.

Ella, contó en entrevista con FIA, se ocupó en otras cosas, pero al regresar no había ningún mensaje y después de 20 minutos llegó que decía: “No, dame, chance dos horas y dile a (...), por favor”.

Norma, tras leer ese mensaje, comenzó a presentir que algo extraño ocurría, pues él no usa la expresión “dame chance”.

“Me empecé a inquietar, me habla mi hijo diciendo ‘le hablé a mi papá y no me contesta’. Me empecé a inquietar más y le dije a mi hermana márcale a Alfredo, le marca y no le contesta, le dije a mis sobrinos márquenle a tu tío, empezamos a llamar y no contestaba”, contó la esposa de Alfredo Domínguez Omaña.

Desaparición de Alfredo fue denunciada ante la Fiscalía

Norma llamó a la casa de su suegro para saber si Alfredo estaba ahí, pero le indicaron se había ido cerca de las 20:30 horas. La mujer reportó ante Localtel la desaparición de su pareja, en tanto, el caso fue informado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex).

La ficha de búsqueda de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México señala que se le vio por última vez en la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 37.5, en el municipio de Ocoyoacac.

Mientras la familia se movilizaba para encontrarlo, un mensaje llegó al celular de una cuñada de Alfredo en el que decía que estaba bien. Estando en la Fiscalía, recordó Norma, varios familiares de su esposo recibieron más mensajes por WhatsApp supuestamente de él.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX publicó la ficha D/02109/2025/CBP en donde se indica que Alfredo Domínguez Omaña fue visto por última vez en la colonia Doctores.