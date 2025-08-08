Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 8 de agosto, la cual se lleva a cabo desde Palacio nacional. Donde se espera que la mandataria sea cuestionada sobre los lujos y excesos que varios morenistas llevan en su vida, como es el caso de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa.