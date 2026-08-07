¿Qué dijo la presidente hoy viernes 7 de agosto? Resumen EN VIVO

El gabinete federal presentó los resultados semanales de sus dependencias en Palacio Nacional y respondió a los cuestionamientos de la prensa antes del fin de semana. En Azteca Noticias te traemos las cifras, los anuncios y el resumen de la jornada al momento.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 7 de agosto de 2026?

Restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Perú

La presidente Claudia Sheinbaum confirmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el gobierno de Perú, esto gracias a que se permitió la salida de aquel país de Betsy Chávez, quien fuera la primera ministra del gobierno del presidente Pedro Castillo, y quien permanecía en asilo político en la embajada de México en aquella nación.

Cabe recordar que Perú decidió romper las relaciones diplomáticas con México el 13 de noviembre de 2025, precisamente por otorgar este asilo a la exprimera ministra peruana.

“Con esto se van a restablecer las relaciones con Perú y nosotros, como siempre, como lo hemos hecho, vamos a seguir en la defensa del presidente Castillo, por las razones que hemos expuesto; ellos lo saben y el gobierno de Perú no lo sabe, pero pues es un paso y bienvenida a Betsy Chávez a México”, dijo.

Sobre el parásito Cyclospora

La acompañan el secretario de Salud y el titular de Cofepris para hablar del parásito de cyclospora. Toma la palabra David Kershenobich, secretario de Salud. Habla sobre el brote de cyclospora, explica que es de baja mortalidad. Empieza de 2 a 14 días después de consumir alimento o agua contaminada. En algunos casos requiere hospitalización y que al 31 de julio hay 33 casos confirmados.

Sobre la detención de Ángel Aguirre

Cuestionan sobre la detención de Ángel Aguirre, la presidente dice que no quisiera dar detalles porque es parte de un proceso y corresponde a la FGR. La detención tiene que ver con un trabajo que la fiscalía viene realizando desde hace muchos meses. "Lo importante es llegar a la verdad y a la justicia", dijo. Este mes se reunirá con los padres de familia de los estudiantes de Ayotzinapa.

Sobre José Luis Abarca

Respecto al caso de José Luis Abarca, el gobierno dice que sigue detenido por otros delitos, pero eso lo debe explicar la FGR. Dice que hay temas que la Fiscalía resguarda. En este caso, la Segob solicitó una reunión y podría haber una conferencia sobre cómo se ha avanzado y los nuevos hallazgos que son relevantes.

Sobre el caso de José Luis Abarca, insiste en que es un asunto de la FGR determinar la culpabilidad de una y otra persona. EU no ha respondido a la solicitud de extradición.