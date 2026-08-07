México y Perú acuerdan restablecer relaciones diplomáticas tras llegada de Betssy Chávez al país

Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú acordaron este viernes el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas, tras la llegada a territorio mexicano de la exdirectora del Consejo de Ministros peruano, Betssy Chávez, en calidad de asilada política.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el Gobierno de México confirmó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó a Chávez desde Lima, luego de que el gobierno peruano, al mando de la recién nombrada Keiko Fujimori, le otorgara el salvoconducto correspondiente tras permanecer resguardada en la sede diplomática mexicana, cuyo resguardo estuvo temporalmente a cargo de Brasil.

¿Cómo ocurrió la ruptura diplomática entre México y Perú?

Para comprender el restablecimiento de los lazos entre ambas naciones, es necesario revisar la cronología de los hechos que provocaron la suspensión de las relaciones bilaterales:



El intento de autogolpe y la caída de Pedro Castillo (7 de diciembre de 2022)

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso de la República e instaurar un "gobierno de excepción de emergencia". La medida fue catalogada como un intento de autogolpe de Estado por las instituciones peruanas. El Congreso destituyó inmediatamente a Castillo por "incapacidad moral permanente" y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia. Castillo fue detenido por las autoridades cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima para solicitar asilo.

Crisis en Perú por destitución de Pedro Castillo como presidente

Asilo a la familia de Castillo y expulsión del embajador mexicano (Diciembre de 2022)

A mediados de diciembre de 2022, México otorgó asilo político a la esposa de Pedro Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos. Ante las constantes declaraciones del gobierno mexicano desconociendo la legitimidad de Dina Boluarte y calificando a Castillo como "víctima de un golpe oligárquico", el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú declaró persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, el 20 de diciembre de 2022, dándole 72 horas para abandonar el país.



Retiro definitivo de embajadores (Febrero de 2023)

El 24 de febrero de 2023, el gobierno de Perú anunció el retiro definitivo de su embajador en México, Manuel Gerardo Talavera, reduciendo las relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios. Esto ocurrió tras las reiteradas críticas del ejecutivo mexicano hacia la administración de Boluarte durante cumbres internacionales.



La crisis por la Alianza del Pacífico (Mayo - Junio de 2023)

En mayo de 2023, la tensión escaló cuando México se negó a entregar a Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, argumentando que no reconocía al gobierno interino de Boluarte. Finalmente, tras la mediación de Chile, la presidencia del bloque comercial fue transferida a Perú en junio de 2023. Para noviembre de 2025, ambos países decidieron romper relaciones.



Exigencia de visado y resguardo por Brasil (2024)

En abril de 2024, en un claro distanciamiento, México impuso el requisito de visado obligatorio para los ciudadanos peruanos que quisieran ingresar a su territorio, medida que Perú replicó de forma recíproca antes de dar marcha atrás días después. Durante este periodo, la Embajada de México en Lima requirió el apoyo de la Embajada de Brasil para la custodia de sus bienes y la representación de sus intereses en suelo peruano.