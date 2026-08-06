Lo más relevante que dijo la presidente Claudia Sheinbaum hoy jueves 6 de agosto en la mañanera

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¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy jueves 6 de agosto de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 6 de agosto de 2026. Hoy la acompañan las secretarias de Ciencia, Energía, el subsecretario de Planeación y Transición Energética, el subsecretario de Hidrocarburos, el director general de Programas prioritarios e investigadores, entre otros invitados. Y una experta independiente.

Fracking para explotar el gas en el noroeste

Los integrantes de la comisión de científicos y expertos, creada para analizar la factibilidad de utilizar la técnica de fracking para explotar el gas natural que se encuentra en su subsuelo del noroeste de México. Recomendaron continuar con los estudios para llevar a cabo esta práctica y aumentar, así, la soberanía energética de nuestro país.

"Esta comisión recomienda continuar con la evaluación para conocer la viabilidad y el desarrollo de yacimientos no convencionales de gas natural. Únicamente en 2 cuencas: Sabinas, Burro, Picachos y los estados de Coahuila y Nuevo León y Burgos, en la zona noreste de Tamaulipas", dijo Paulina Gómora, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Se iniciarán primero con pozos de exploración para ver si hay agua salada. Cada dos meses o dos meses y medio se seguirá informando en la mañanera y a través de una página.

La presidente fue cuestionada sobre si se puede decir que se cumple la promesa de campaña de no fracking, dice que nunca lo dijo en campaña. Se busca la soberanía energética garantizando los mínimos impactos ambientales. En el marco de la soberanía energética se ha abierto la posibilidad de utilizar gas no convencional en ciertas zonas del país. Ya se dijo dónde no, en las otras primero se revisa la factibilidad.