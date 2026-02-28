¡Tómalo en cuenta! Los trabajadores del Metro de la Ciudad de México (CDMX) confirmaron una movilización próximamente como parte de una exigencia a un pliego petitorio.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo dio a conocer un oficio este viernes 27 de febrero de 2028 para hacer un llamado a la movilización.

¿Qué piden los trabajadores del Metro CDMX?

A través de un oficio dirigido a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, el sindicato de trabajadores del Metro expuso inquietudes al respecto del servicio en este transporte.

Manifestaron su preocupación por las condiciones en las que se encuentran las instalaciones y trenes del Metro, las cuales señalaron, se encuentran “en completo deterioro”.

Lo anterior, expuso el sindicato, es debido a la falta de un mantenimiento como consecuencia de la falta de recursos financieros para comprar materiales e insumos.

En ese sentido, explicaron que trabajadores tomaron la decisión de salir a la calle para dar a conocer a las personas que usan este medio de transporte dichas necesidades.

¿Cuándo será la manifestación de los trabajores del Metro CDMX?

Si bien reconocieron que han tenido reuniones con el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, para exponer la situación, no se ha tenido respuesta a los planteamientos del pliego.

Hoy anunciaron que el próximo 3 de marzo de 2026 los trabajadores se manifestarán “en brazos caídos en todas las áreas técnicas y operativas del Sistema de Transporte Colectivo”.

Lo anterior como una medida de garantizar la seguridad de los usuarios que usan diariamente el Metro de la CDMX y en defensa de los derechos laborales de los trabajadores del mismo.

Trabajadores del Metro CDMX anuncian paro de labores

El sindicato indicó que se tomó la decisión de no trabajar tiempo extraordinario desde este 27 de febrero, a partir de las 18:00 horas.

“Solicitamos de manera urgente su intervención para que se asignen los recursos necesarios y se dé prioridad a las necesidades técnicas y laborales que hemos señalado.

“Estamos dispuestos a dialogar y colaborar para encontrar soluciones que beneficien a todos, pero requerimos respuestas concretas que permitan garantizar la operación segura y eficiente del Sistema de Transporte Colectivo”, expuso.