Nuevas manifestaciones en Francia; protestan contra construcción de carretera.

En Francia cientos de manifestantes marcharon este sábado contra la construcción de una carretera entre Castres y Toulouse.

La manifestación contó con el respaldo de varias organizaciones, entre ellas Les Soulevements de la Terre (Los levantamientos de la Tierra), a quienes el gobierno ha criticado después de que las protestas contra la construcción de embalses en Sainte-Soline en marzo provocaran graves enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.

En declaraciones a Franceinfo, el ministro del Interior, Gerald Darmanin, subrayó que, "a diferencia de Sainte-Soline", la manifestación prevista para este fin de semana en Saix, en el departamento de Tarn, estaba "autorizada".

Con una longitud de 57 kilómetros (35 millas), la carretera entre Castres y Toulouse ahorraría entre 20 y 40 minutos de viaje según estimaciones, y reduciría el tráfico en una carretera nacional que atraviesa pueblos.

Se ha comenzado a trabajar para implementar los planes, que datan de 2006.

Los manifestantes aseguran que no todo es el ahorro en el tiempo de traslado.

“Para este terreno, esta carretera destruye alrededor de 400 hectáreas de tierra, incluyendo 230 de tierra agrícola”. Victor Lobau / Maninfestante:

"Entonces, el objetivo de este proyecto es que también es bastante simbólico, es mostrar que estas tierras han sido destruidas. No es algo abstracto. Estas tierras, es comida cada año lo que se ha ido de nuestros platos"., añadió Victor Lobau.

Construcción de carretera destruye cientos de hectáreas; aseguran manifestantes en Francia

"Este campo está muerto, lo que significa que todos los árboles de aquí, en los próximos dos años, morirán a causa de sus raíces. Aquí, bombean agua a las aguas subterráneas, viven gracias a eso. Si les quitamos el suministro durante uno o dos veranos, todos estarán muertos"., aseguró el agricultor Patrick de 63 años.

Los manifestantes aseguran que la carretera provocará más problemas que soluciones, sobre todo conflictos con la naturaleza; "no necesitamos más autos", dijo Ives, un profesor jubilado:

"¿Por qué? Es para preservar un lugar de tierra agrícola, un humedal en la naturaleza. Todo esto para hacer una carretera que no sirve, para que apoyemos a la gente del país que está aquí, y al clima del futuro, que no necesita carreteras inútiles con más coches, que ni van a estar”.

Eva, ingeniera en sistemas, ya retirada, dijo que la construcción de la carretera también es una violación a la democracia, reciéntemente lastimada también con la reforma a la ley de pensiones en Francia:

"También creo que esta es una oportunidad para demostrar que tenemos que estar en democracia y que, bueno, no solo ha habido leyes de pensiones. Pero también hay leyes que nos privan de nuestra libertad. Así que tenemos que expresarnos claramente para decir que necesitamos estas libertades".