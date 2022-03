Manifestantes exigen actuar por cambio climático en París

Miles de manifestantes salieron a las calles de París para exigir a las autoridades francesas acciones contra el cambio climático, en medio de una crisis energética causada por el conflicto entre Rusia y Ucrania

Con música, tambores y pancartas con el lema “Mira hacia arriba”, “No mires hacia arriba”, en referencia a la película de Netflix, los manifestantes marcharon por las calles de París debido a los daños que empieza a causar el cambio climático.

“Hoy más que nunca debemos crear políticas, porque el sistema capitalista demuestra que no es capaz de corregir”, indicó uno de los manifestantes.

La protestas se produce justo cuando Europa paga altos costos por combustible y energías debida al conflicto militar entre Ucrania y Rusia, debido a que la mayor parte del continente paga a Moscú por más del 40 por ciento del gas natural que utilizan más de una cuarta parte de las importaciones de petróleo y casi la mitad de carbón.

Reuters

Ante este panorama,los manifestantes exigieron durante la protesta reducir el consumo de combustibles fósiles y exhortaron a los automovilistas a disminuir el uso de vehículos, como una primera medida contra el cambio climático .

“La energía contamina, por supuesto, y en su lugar tenemos que reducir nuestro consumo”, dijo la manifestante Aurelie Cottez. “Los precios de la gasolina tuvieron que subir mucho antes de que la gente se diera cuenta de que tenían que usar menos sus autos”.

candidatos presidenciales se unen a manifestantes por cambio climático

Los candidatos presidenciales de izquierda se sumaron a los manifestantes en la marcha pacífica contra el cambio climático , a unos días de las elecciones presidenciales en Francia, las cuales se llevarán a cabo el próximo mes de abril.

“Creo que todos los partidos políticos de hoy se llaman a sí mismos ecologistas, no conozco a nadie que diga ‘no me importa’, y esa no es la verdad”, dijo el aspirante de extrema izquierda Jean-Luc Melenchon antes de la marcha. “Este es un buen momento para crear conciencia”.