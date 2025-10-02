Marcha 2 de Octubre en CDMX 2025: horario, ruta y calles cerradas

Este jueves se llevará la marcha del 2 de octubre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX) al cumplirse 57 años de la matanza de Tlatelolco en el año de 1969 durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

Se tiene previsto que para este día estudiantes, activistas y colectivos se sumen a la mega marcha que se llevará y con ello, habrá cierre de vialidades principales de la capital.

¿A qué será la marcha del 2 de octubre en CDMX 2025?

En redes sociales se ha convocado que la marcha inicie a las 16:00 horas, pero algunos contingentes comenzarán a llegar desde antes para alistarse a la movilización en memoria de las víctimas de la matanza de 1968.

A la marcha se sumarán estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la página de Facebook, Universitarios en Resistencia, los puntos de reunión serán:

Contingente Zacatenco - Metro Tlatelolco de la Línea 3, a las 15: 30 horas

Contingente Casco Santo Tomás - Metro Normal de la Línea 2, a las 14:30 horas

Metro Tlatelolco - 15:30 horas

Marcha a 57 años de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco

¡VAMOS! pic.twitter.com/W9SCjcY3OM — Sindicato Mexicano de Electricistas (@sindicato_sme) October 1, 2025

Además, se prevé que haya presencia de manifestantes en otros puntos, como en la zona de la ESCA, ubicada en Manuel Carpio 471, colonia Plutarco Elías Calles, a partir de las 15:00 horas, para llegar al Eje Central.

Este 2 de octubre marcha con la Juventud Comunista



Participa en el mitin convocado por la @CNED_mex “La lucha sigue” a las 13:00 horas en la estela de Tlatelolco.



Únete a nuestro contingente a las 16:00 hrs más tarde 🚩 pic.twitter.com/eHIbhUNfDe — Frente de la Juventud Comunista *☭ (@fjcmexico) September 29, 2025

¿Cuál será la ruta por la marcha del 2 de octubre en CDMX? Alternativas viales

La movilización de todos los contingentes saldrá este jueves a las cuatro de la tarde para llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

Ruta de la marcha

Plaza de las Tres Culturas

Ubicada frente al Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del complejo urbano Nonoalco Tlatelolco



Avenida Ricardo Flores Magón



Eje Central Lázaro Cárdenas



Avenida 5 de Mayo



Zócalo de la Ciudad de México

Las alternativas viales son:



Avenida de los Insurgentes

Circuito Interior

Congreso de la Unión

Eje 1 Oriente

Avenida José María Izazaga

¿Por qué se llama la matanza de Tlatelolco?

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) refiere que el 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde más de 300 personas fueron acribilladas.

En ese año, explica el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el autoritarismo y represión del gobierno desencadenaron una serie de marchas de estudiantes de la UNAM y el IPN, donde exigieron, entre otras cosas, el respeto al reclamo y movilización social, la disolución del cuerpo de granaderos y el respeto a los derechos.

El 2 de octubre de 1968 se congregaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, miles de personas que simpatizaban con el movimiento estudiantil. Sin embargo, hubo una violenta represión por parte del Estado a través del Ejército, la cual continuó durante la noche y terminó con la vida de muchas de las personas que se encontraban en el mitin.

