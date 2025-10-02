2 de Octubre EN VIVO: CDMX se prepara para marchas masivas por la matanza de Tlatelolco
Hoy 2 de octubre, a 57 años de la matanza de Tlatelolco, la CDMX será escenario de dos marchas masivas y concentraciones. Se esperan importantes afectaciones viales.
Hoy, jueves 2 de octubre, la CDMX conmemora el 57º aniversario del movimiento estudiantil de 1968 con dos grandes marchas y múltiples manifestaciones que se esperan convoquen a miles de personas.
La principal movilización partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia el Zócalo, encabezada por el Comité 68, con una afluencia estimada de 8 mil participantes. Se anticipan importantes bloqueos y afectaciones viales en todo el corredor de la protesta, que incluye Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y el Centro Histórico.
Te compartimos las concentraciones y movilizaciones para este jueves 02 de octubre de 2025.
Marchas en CDMX por el 2 de octubre:
Marcha del Comité 68 “Prolibertades Democráticas”
- Hora: 16:00.
- Punto de partida: Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc.
- Destino: Zócalo Capitalino.
- Motivo: Marcha por el “57º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968" para exigir justicia por los casos del 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y la “guerra sucia”. También exigirán el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el cese a la guerra en Palestina.
Marcha del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM)
- Hora: 15:00.
- Punto de partida: Hemiciclo a Juárez, Alc. Cuauhtémoc.
- Destino: Zócalo Capitalino.
- Motivo: Marcha por el “57º Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968"
Hoy jueves 02 de octubre a las 16:00 horas, considera cortes a la circulación por marcha que partirá de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo Capitalino.
Concentraciones en CDMX hoy:
Resumen de Otras Concentraciones Programadas:
A lo largo del día, numerosos contingentes estudiantiles y colectivos se reunirán en distintos puntos para sumarse a la marcha principal:
- 06:00 hrs. - Organización por la Eliminación de los Pueblos de Tlalpan:
Se manifestarán en Palacio Nacional para exigir el regreso de 7 mexicanos detenidos ilegalmente en aguas internacionales.
- 07:00 hrs. - Colectivo Estudiantil Prepa 6 (UNAM):
Se reunirán en el plantel (Coyoacán) para preparar su participación en la marcha.
- 08:00 hrs. - 40 Días por la Vida:
Continuarán su “Vigilia de Oración” en contra del aborto en cuatro sedes de la Fundación “Marie Stopes México” (Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán).
- 09:00 hrs. - Colectiva “Minerva":
Exigirán justicia para una menor víctima de agresión sexual en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.
- 09:00 hrs. - Secretaría de Cultura de la CDMX:
Realizarán un homenaje a las víctimas de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.
- A partir de las 11:00 hrs. - Contingentes Estudiantiles:
Diversos colectivos de la UNAM, UAM e IPN se concentrarán en sus respectivos planteles o en puntos estratégicos como las estaciones de metro “Guelatao”, “Universidad”, “Tlatelolco” y “Garibaldi/Lagunilla” para organizarse y acudir a la marcha.
- 12:00 hrs. - Movimiento Cannábico Mexicano:
Se reunirán en la Cámara de Diputados para exigir la regulación de la marihuana.
- 16:20 hrs. - Colectiva “Hijas de la Cannabis":
Realizarán un conversatorio sobre la Ley de Amparo en la Plaza Tlaxcoaque, seguido de una rodada nocturna.
Hoy No Circula para el jueves 2 de octubre:
Ten en cuenta que este jueves se realizará una megamarcha para conmemorar los 57 años de la matanza de Tlatelolco, por lo que algunas vialidades estarán cerradas. Aun así, las restricciones aplicarán para los siguientes vehículos
- Engomado verde
- Terminación de placa 1 y 2
- Holograma 1 y 2
Para este jueves, los vehículos que no circulan son los que tienen engomado verde, terminación de placa 1 y 2, y holograma 1 y 2.
Recuerda que el #HoyNoCircula aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en la CDMX y municipios del Edomex