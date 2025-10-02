2 de Octubre EN VIVO: CDMX se prepara para marchas masivas por la matanza de Tlatelolco

Hoy, jueves 2 de octubre, la CDMX conmemora el 57º aniversario del movimiento estudiantil de 1968 con dos grandes marchas y múltiples manifestaciones que se esperan convoquen a miles de personas.

La principal movilización partirá a las 16:00 horas de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco hacia el Zócalo, encabezada por el Comité 68, con una afluencia estimada de 8 mil participantes. Se anticipan importantes bloqueos y afectaciones viales en todo el corredor de la protesta, que incluye Eje Central Lázaro Cárdenas, 5 de Mayo y el Centro Histórico.