Marcha de AMLO es una fiesta, no en respuesta a la del INE: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la marcha de AMLO que se realizará el próximo 27 de noviembre no es una respuesta a la movilización del INE, sino una fiesta popular por los cuatro años de gobierno.

En conferencia de prensa, Sheinbaum rechazó que la movilización que encabezará Andrés Manuel López Obrador desde el Ángel de la Independencia, sea para medir fuerza política con la oposición.

"Obviamente es histórica"



La jefa de Gobierno, @Claudiashein, confirma que que participará en la marcha del 27 de noviembre y aseguró que contará con la vigilancia suficiente para que se lleve a cabo de forma correcta y segura. pic.twitter.com/rH5MhIbEHX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 16, 2022

“Es libre manifestación de ideas. Es una celebración, es una fiesta popular. ¿Qué Presidente de la República marcha para celebrar?”, expresó Creo que es algo que muestra quién es el Presidente, no es que no se codee con el pueblo, al contrario”, expresó.

Sheinbaum descarta desmanes en marcha de AMLO

La jefa de Gobierno dijo que asistirá a la movilización del 27 de noviembre y prevé que la marcha de AMLO tenga afluencia, por lo que será histórica y descartó que se presenten desmanes o actos de provocación.

“Pues claro. Vamos a celebrar cuatro años de transformación y pues el Presidente va a informar de estos cuatro años, además es de celebración. Estoy segura que de la ciudad irán más de 100 mil personas a manifestar su gusto por estos cuatro años de transformació”, dijo.

Sheinbaum negó que en la Ciudad de México (CDMX) la fuerza política de Morena haya disminuido, pues aseguró que las encuestas muestran el nivel de preferencia que hay en la capital.

“Hay que ver las encuestas que tienen metodología, ahí se ve la preferencia electoral hacia el movimiento que representamos”, dijo.

Durante la mañanera de hoy, el Presidente anunció que a petición de la gente encabezará una marcha que salga del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo con motivo de su cuarto año de gobierno.

Descartó que esta marcha sea para mostrar el músculo político que tiene, luego de la marcha en defensa del INE del domingo pasado.