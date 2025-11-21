Arrestan a cinco en segunda marcha de Generación Z en CDMX

Cinco hombres fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) cuando se desarrollaba la segunda marcha de la Generación Z este jueves, día en el que también se llevó a cabo el Desfile del 20 de Noviembre por la Revolución Mexicana.

La manifestación inició en el Ángel de la Independencia y avanzó sobre Paseo de la Reforma, donde presentó una interrupción a la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan/Amajac, mientras se desarrollaba el Desfile Cívico Militar militar conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Por qué hubo detenidos en marcha de la Generación Z en Reforma?

Cifras del gobierno de la CDMX indican que 150 personas asistieron a la marcha de la Generación Z, entre los cuales algunos asistieron con los rostros descubiertos para pedir la liberación de los jóvenes detenidos durante la protesta del 15 de noviembre, por lo que buscaron llegar al Zócalo.

Los policías cerraron el paso en Paseo de la Reforma, metros antes de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, de manera preventiva tras la llegada de la manifestación.

Durante el recorrido, en el entronque de Paseo de la Reforma y Guerrero, se registró una riña entre algunas personas, por lo que oficiales intervinieron para disuadir la confrontación, dejando cinco hombres detenidos.

Pelea entre policías y civiles en Reforma



Así se registró el conato de riña en la Glorieta del Caballito este jueves, luego de que un grupo intentara cruzar el cerco de seguridad.



Policías intervinieron de inmediato y uno de los agresores fue detenido.

Cinco hombres de 17, 22, 24, 25 y 27 años fueron presentados ante el Juez Cívico por su presunta participación. Adicionalmente, un joven de 19 años, en posesión de posibles narcóticos, fue presentado ante el agente del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.

Marcha de la Generación no llegó al Zócalo de CDMX

El bloque de seguridad permitió el avance de la protesta una vez que la retaguardia del desfile concluyó su paso y el personal operativo se retiró de la ruta.

Aunque más policías bloquearon el paso de la marcha en la calle 5 de Mayo, a la altura con la calle Palma, por lo que los manifestantes comenzaron a retirarse tras no permitirles avanzar.

Sobre la calle Francisco I. Madero, policías aseguraron toletes, máscaras de gas y cadenas que portaban algunas personas, con el fin de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de asistentes y transeúntes.

La marcha continuó hacia el Centro Histórico hasta llegar a la calle de Palma y 5 de Mayo, donde fue detenida debido a que la logística del desfile seguía en proceso de retiro en la plancha del Zócalo capitalino.

Asimismo, se registró que un grupo de personas encapuchadas ingresó al Zócalo por la calle 16 de Septiembre, pero hubo incidentes entre ellos y las autoridades.