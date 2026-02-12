Marcha del silencio: Exigen justicia por secuestro y asesinato de mineros en Concordia, Sinaloa

Le llamaron la Marcha del Silencio, la primera de varias programadas donde el gremio minero busca exigir justicia por el secuestro y asesinato de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver Corp, en Concordia, Sinaloa.

Un caso que ha evidenciado la cruda violencia que se vive en el norte, donde al parecer cualquier grupo criminal puede “confundirte” y matarte si así lo desean, sin que haya responsables y detenidos.

Secuestro de mineros en Concordia, Sinaloa: lo que se sabe del caso

Los hechos se remontan al 23 de enero, cuando un grupo de trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp fue privado de la libertad en Concordia, una zona con fuerte presencia del crimen organizado.

Semanas después, las autoridades confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos sin vida en una fosa clandestina de El Verde, en Concordia, mientras que las otras cinco víctimas continúan en calidad de “no localizados”.

Durante las investigaciones, fue asegurada una residencia en el municipio sinaloense, presuntamente relacionada con el secuestro de los mineros.

Marcha del Silencio en Guanajuato: mineros alzan la voz

Como respuesta, decenas de trabajadores de la industria minera se manifestaron en la ciudad de Guanajuato en lo que denominaron la “Marcha del Silencio”.

Sin gritos, ni pancartas, los manifestantes caminaron en silencio para exigir seguridad, justicia y garantías para poder trabajar y vivir sin miedo.

El mensaje fue contundente: cualquier trabajador puede ser víctima de la violencia, sin importar su lugar de origen.

Por su parte, Vizsla Silver confirmó que cinco de sus colaboradores continúan desaparecidos. Aunque detalló que las obras del proyecto Pánuco, ubicado en Concordia, siguen en pie, aunque las operaciones del sitio permanecen suspendidas por motivos de seguridad.

El caso trascendió fronteras, y la Embajada de Canadá en México se pronunció públicamente para exigir que los responsables de estos crímenes sean castigados, al tiempo que pidió al Estado mexicano garantizar condiciones seguras.

Búsqueda de mineros desaparecidos en El Verde

Mientras tanto, en Concordia continúan las labores de búsqueda de los otros cinco mineros desaparecidos. Ha trascendido el hallazgo de nuevas fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, situación que mantiene a los colectivos de búsqueda en la zona, quienes exigen que se les permita participar en la localización de sus seres queridos.