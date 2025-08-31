Sigue en vivo la marcha La Resistencia Democrática en CDMX hoy 31 de agosto

Este domingo 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo la Marcha La Resistencia Democrática en la Ciudad de México (CDMX). La movilización fue convocada por Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Se tiene previsto que a la marcha se sumen diversas organizaciones civiles. En entrevista con Javier Alatorre en Hechos Noche, la alcaldesa compartió que esta protesta se da ante un escenario en el que, dijo, hay mexicanos que se sienten representados por Morena.

Conoce aquí las calles cerradas y alternativas viales para este domingo ante la movilización.