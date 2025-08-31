Sigue en vivo la marcha La Resistencia Democrática en CDMX hoy 31 de agosto
Sigue EN VIVO este domingo 31 de agosto de 2025 la marcha La Resistencia Democrática que se llevará en la CDMX: calles cerradas y alternativas viales.
Este domingo 31 de agosto de 2025 se llevará a cabo la Marcha La Resistencia Democrática en la Ciudad de México (CDMX). La movilización fue convocada por Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.
Se tiene previsto que a la marcha se sumen diversas organizaciones civiles. En entrevista con Javier Alatorre en Hechos Noche, la alcaldesa compartió que esta protesta se da ante un escenario en el que, dijo, hay mexicanos que se sienten representados por Morena.
Conoce aquí las calles cerradas y alternativas viales para este domingo ante la movilización.
Alessandra Rojo de la Vega convoca a marcha en CDMX “para levantar la voz ante las injusticias”
EN VIVO
Alternativas viales en CDMX por marcha La Resistencia Democrática
Ante el paso de la marcha, se contemplan cierres viales en calles y avenidas principales, tales como:
- Paseo de la Reforma (en el tramo cercano a la Diana Cazadora).
- Calle Sevilla.
- Avenida Chapultepec (entre Sevilla y Salamanca).
- Avenida Salamanca.
- Calle Oaxaca.
- Calle Sonora.
- Avenida México.
- Avenida Michoacán.
Marcha La Resistencia Democrática en CDMX: ruta
La marcha La Resistencia Democrática en CDMX hoy 31 de agosto 2025 contempla que pase por calles principales de la capital.
- 11:00 horas
La concentración iniciará en la glorieta de la Diana Cazadora
- 12:00 horas
El contingente partirá sobre Sevilla hasta Avenida Chapultepec, esquina con Londres
- 12:20 horas - Segundo Punto de Reunión
La marcha continuará hasta la Avenida Salamanca hasta llegar al camellón de la calle Durango
- 12:40 horas - Tercer Punto de Reunión
El recorrido seguirá por las calles de la colonia Roma hasta el Parque España
- 1:00 horas - Llegada y Evento Principal
Se espera que la marcha arribe al Foro Lindbergh, en el corazón del Parque México, donde dará inicio el evento principal de la manifestación.
