¡Qué no se te haga tarde! Calles cerradas y afectadas por marchas en CDMX HOY 13 de enero 2025; alternativas viales
Las manifestaciones y marchas para este lunes 13 de enero 2026 podrían afectar la circulación en algunas zonas de la CDMX; conoce las calles cerradas.
¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este martes 13 de enero 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX hoy 13 de enero 2025: Calles cerradas y alternativas viales
Manifestantes bloquean la Picacho Ajusco
Un grupo de manifestantes realiza un bloqueo en Anillo Periférico con dirección al Oriente a la altura de la Picacho Ajusco, Jardines del Pedregal de San Ángel.
Alternativa vial; Eje 10 Sur.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean Anillo Periférico con dirección al Oriente a la altura de Picacho Ajusco, Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán. #AlternativaVial Eje 10 Sur. pic.twitter.com/YK0L2Z1uB5— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 13, 2026
Bloqueo en calles de Coyoacán; zonas afectadas y alternativas viales
Manifestantes bloquean San Alejandro entre San Ricardo y San Matías, Pedregal de Santa Úrsula en la alcaldía Coyoacán. Alternativas viales: Av. Santa Úrsula.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean San Alejandro entre San Ricardo y San Matías, Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán. #AlternativaVial Av. Santa Úrsula. pic.twitter.com/8OkUUNImAD— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 13, 2026
Bloqueo en Av. Universidad por manifestantes; alternativas viales
Un grupo de manifestantes realizan un bloqueo en la Av. Universidad al Norte a la altura de Real Mayorazgo, Xoco, en la alcaldía Benito Juárez.
Alternativas viales: Av. Insurgentes y Av. División del Norte.
#PrecauciónVial | Bloqueo en Av. Universidad al Norte a la altura de Real Mayorazgo, Xoco, alcaldía Benito Juárez. #AlternativaVial Av. Insurgentes y Av. División del Norte. pic.twitter.com/yqsKpBj26w— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 13, 2026
Manifestación en calles de la Av. Miguel Hidalgo y Fuentes Brotantes
A las 6:30 horas se espera una manifestación en la Av. Miguel Hidalgo y Av. Fuentes Brotantes, en la colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.
Por ahora se desconoce si habrá afectaciones viales.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 13, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 13 de enero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Ef0db60Mrn
¿Qué autos no circulan hoy 13 de enero 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 13 de enero 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado rosa
- Terminación de placas 7 y 8
- Con hologramas 1 y 2
