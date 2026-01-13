Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¡Qué no se te haga tarde! Calles cerradas y afectadas por marchas en CDMX HOY 13 de enero 2025; alternativas viales

Las manifestaciones y marchas para este lunes 13 de enero 2026 podrían afectar la circulación en algunas zonas de la CDMX; conoce las calles cerradas.

Marchas en CDMX HOY 13 de enero 2026: Calles cerradas y alternativas viales
Marchas en CDMX HOY 13 de enero 2026: Calles cerradas y alternativas viales|X: @OVIALCDMX
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Fernanda Benítez Oscar Morales

¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este martes 13 de enero 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX hoy 13 de enero 2025: Calles cerradas y alternativas viales

Manifestantes bloquean la Picacho Ajusco

Un grupo de manifestantes realiza un bloqueo en Anillo Periférico con dirección al Oriente a la altura de la Picacho Ajusco, Jardines del Pedregal de San Ángel.

Alternativa vial; Eje 10 Sur.

Bloqueo en calles de Coyoacán; zonas afectadas y alternativas viales

Manifestantes bloquean San Alejandro entre San Ricardo y San Matías, Pedregal de Santa Úrsula en la alcaldía Coyoacán. Alternativas viales: Av. Santa Úrsula.

Bloqueo en Av. Universidad por manifestantes; alternativas viales

Un grupo de manifestantes realizan un bloqueo en la Av. Universidad al Norte a la altura de Real Mayorazgo, Xoco, en la alcaldía Benito Juárez.

Alternativas viales: Av. Insurgentes y Av. División del Norte.

Manifestación en calles de la Av. Miguel Hidalgo y Fuentes Brotantes

A las 6:30 horas se espera una manifestación en la Av. Miguel Hidalgo y Av. Fuentes Brotantes, en la colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.

Por ahora se desconoce si habrá afectaciones viales.

¿Qué autos no circulan hoy 13 de enero 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este martes 13 de enero 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado rosa
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Con hologramas 1 y 2

Tags relacionados
CDMX Marchas

Notas