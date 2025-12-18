Jueves de intensa movilidad social; estas son las marchas CDMX hoy 18 de diciembre 2025

Respecto a la movilidad no motorizada, la demarcación Álvaro Obregón protagonizará una travesía ciclista encabezada por la “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)”. El banderazo de salida está programado para las 18:00 horas desde el inmueble marcado con el número 2342, interior C, sobre la avenida Insurgentes, en la colonia Chimalistac. El contingente de pedalistas tiene como meta final arribar al corazón geográfico del territorio, el Centro Histórico de la Ciudad de México, atravesando importantes corredores viales durante su trayecto vespertino bajo una consigna de organización civil.

Finalmente, los entusiastas del patinaje también tendrán presencia significativa en las calles. El colectivo “Amazonas Rollers” iniciará su desplazamiento a las veinte horas partiendo desde la calle Doctor Mora, en la zona centro de la Cuauhtémoc.

Esta travesía sobre ruedas se dirigirá hacia el sector de Tlalpan, conectando el primer cuadro citadino con la periferia meridional. Con estas acciones, la jornada de hoy cierra un ciclo de expresiones heterogéneas que involucran desde el arte urbano hasta la recreación deportiva, subrayando la complejidad del tránsito y la vibrante vida social que caracteriza a la gran metrópoli mexicana.