Jueves de intensa movilidad social; estas son las marchas CDMX hoy 18 de diciembre 2025
Consulta el minuto a minuto que Fuerza Informativa Azteca trae para ti en esta jornada de marchas CDMX y movilizaciones de hoy jueves 18 de diciembre 2025.
La Ciudad de México experimentará una jornada de notable dinamismo este jueves, contemplando un total de siete agrupaciones ciudadanas, cuatro recorridos en bicicleta, una caravana sobre patines y nueve actividades dedicadas al ocio. Estas movilizaciones distribuidas por diversos puntos cardinales de la urbe marcarán el ritmo cotidiano, demandando atención por parte de quienes transitan las arterias principales.
El despliegue de diversos colectivos refleja la pluralidad de intereses que convergen en el asfalto capitalino, transformando las vías públicas en escenarios de expresión política, artística y deportiva durante el transcurso de las próximas horas.
Rodadas ciclistas
Respecto a la movilidad no motorizada, la demarcación Álvaro Obregón protagonizará una travesía ciclista encabezada por la “Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás (UPPENSA)”. El banderazo de salida está programado para las 18:00 horas desde el inmueble marcado con el número 2342, interior C, sobre la avenida Insurgentes, en la colonia Chimalistac. El contingente de pedalistas tiene como meta final arribar al corazón geográfico del territorio, el Centro Histórico de la Ciudad de México, atravesando importantes corredores viales durante su trayecto vespertino bajo una consigna de organización civil.
Finalmente, los entusiastas del patinaje también tendrán presencia significativa en las calles. El colectivo “Amazonas Rollers” iniciará su desplazamiento a las veinte horas partiendo desde la calle Doctor Mora, en la zona centro de la Cuauhtémoc.
Esta travesía sobre ruedas se dirigirá hacia el sector de Tlalpan, conectando el primer cuadro citadino con la periferia meridional. Con estas acciones, la jornada de hoy cierra un ciclo de expresiones heterogéneas que involucran desde el arte urbano hasta la recreación deportiva, subrayando la complejidad del tránsito y la vibrante vida social que caracteriza a la gran metrópoli mexicana.
Concentraciones CDMX de hoy
Dentro de la demarcación Cuauhtémoc, específicamente a las 16:20 horas, el grupo denominado “La Comuna 4:20” ocupará el Jardín “Luis Pasteur”. Situado en la intersección conformada por Avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes Centro, dentro de la colonia Tabacalera, este espacio servirá como sede para el encuentro titulado “Posadas Cannábicas: Tradición, Resistencia y Derechos”. La iniciativa busca fusionar festividades decembrinas con la defensa de garantías individuales, estableciendo un punto de reunión donde la convivencia y el activismo social dialogan bajo una misma temática cultural y reivindicativa.
Simultáneamente, en el sector sur de la geografía urbana, la alcaldía Tlalpan recibirá a la Resistencia Anarquista Comunista a partir de las quince horas. La cita tendrá lugar en las instalaciones pertenecientes a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, punto emblemático ubicado cerca de Periférico Sur y la calle Zapote, en el barrio Isidro Fabela.
En este recinto académico, los participantes llevarán a cabo la elaboración de una pieza mural, utilizando la pintura como herramienta visual para plasmar sus ideales y fomentar la participación colectiva a través de la intervención artística de los muros escolares, integrando así el arte con la ideología política.