¡Toma precauciones! Sigue EN VIVO el caos por las Marchas CDMX este 25 de marzo

Azteca Noticias te informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy miércoles 25 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones y optes por rutas alternas para evitar contratiempos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones se basa en los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).

