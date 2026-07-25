tva (1).png

“Línea 1 va de rodillas": usuarios reportan avance lento esta mañana en el Metro CDMX

Toma tus precauciones y mantente informado sobre el avance o retrasoos del Metro CDMX para este sábado 25 de julio 2026. Información completamente en vivo.

Metro
Avance del Metro CDMX hoy 25 de julio 2026|Metro CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez

Que el avance del Metro CDMX no te tome por sorpresa, consultta aquí si hay estaciones cerradas, retrasos o cualquier percance que pueda afectar tu ruta hoy sábado 25 de julio 2026. Todo en vivo.

"Línea 1 va de rodillas": usuarios reportan avance lento esta mañana en el Metro CDMX

Línea 9 "no sirve", usuarios

Usuarios reportan problemas con el avance en la Línea 9; el Metro CDMX informó que se agiliza la circulación.

Avance lento en Línea 1

Usuarios del Metro CDMX reportaron el avance lento de la Línea 1, con esperas de hasta 10 minutos. Se informó que fue a causa del retiro de un objeto de las vías.

Tags relacionados
Metro CDMX De utilidad y ayuda CDMX

Notas