“Línea 1 va de rodillas": usuarios reportan avance lento esta mañana en el Metro CDMX

Usuarios del Metro CDMX reportaron el avance lento de la Línea 1, con esperas de hasta 10 minutos. Se informó que fue a causa del retiro de un objeto de las vías.

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Línea 1 va de rodillas, espera de entender 5 y 10 minutos por estación.

Atentos. pic.twitter.com/QGHVwJ03Wx — evilisrael 🔥📸 (@evilisrael_) July 25, 2026