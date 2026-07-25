“Línea 1 va de rodillas": usuarios reportan avance lento esta mañana en el Metro CDMX
Toma tus precauciones y mantente informado sobre el avance o retrasoos del Metro CDMX para este sábado 25 de julio 2026. Información completamente en vivo.
Que el avance del Metro CDMX no te tome por sorpresa, consultta aquí si hay estaciones cerradas, retrasos o cualquier percance que pueda afectar tu ruta hoy sábado 25 de julio 2026. Todo en vivo.
"Línea 1 va de rodillas": usuarios reportan avance lento esta mañana en el Metro CDMX
Línea 9 "no sirve", usuarios
Usuarios reportan problemas con el avance en la Línea 9; el Metro CDMX informó que se agiliza la circulación.
Línea 9 no funciona— Adrian Bjs (@adrian_Bjs) July 25, 2026
Avance lento en Línea 1
Usuarios del Metro CDMX reportaron el avance lento de la Línea 1, con esperas de hasta 10 minutos. Se informó que fue a causa del retiro de un objeto de las vías.
#metro #MetroCDMX— evilisrael 🔥📸 (@evilisrael_) July 25, 2026
Línea 1 va de rodillas, espera de entender 5 y 10 minutos por estación.
Atentos. pic.twitter.com/QGHVwJ03Wx