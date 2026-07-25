Conductor fallece tras estrellarse contra camión detenido por obras en la Vía Gustavo Baz

Durante esta madrugada se registró un fuerte accidente sobre la Avenida Vía Gustavo Baz en la colonia Bosques de Echegaray en el Estado de México.

Un vehículo particular se impactó contra un camión que se encontraba estacionado en carriles laterales debido a que se estaban realizando obras de reencarpetamiento sobre la Avenida principal vía Gustavo Baz.

Al lugar llegaron los servicios de emergencia así como policías estatales del Estado de México para acordonar y resguardar las la zona. El conductor del vehículo particular perdió la vida y una persona más que se encontraba trabajando en el lugar resultó lesionada la cual fue atendienda en el lugar por paramédicos.

Posteriormente llegaron al lugar el personal de servicios periciales por parte del Estado de México para retirar el cuerpo del conductor que quedó prensado en el auto.

Incendio de refaccionaria en la colonia Doctores despierta a vecinos

La madrugada de este sábado se registró el incendio de una refaccionaria sobre la calle de Ángel del Campo y Doctor Barragán en la Colonia Doctores en la alcaldía Cuahutemoc.

El el local de esta refaccionaria se quemó en su totalidad, al lugar llegaron los servicios de emergencia así como bomberos de la ciudad de México para pagar el fuego.

Atendimos el incendio de un negocio en la Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, informo que el fuego ya fue extinguido y no se reportan personas lesionadas. Procedemos a realizar labores de remoción y enfriamiento.

Fueron rescatados dos animales; un gatito y un… pic.twitter.com/5XKnenxCcM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 25, 2026

En el lugar del incendio no se reportaron personas lesionadas ni personas intoxicadas solo daños materiales y dos gatos que fueron rescatados por bomberos.

Al parecer un corto circuito fue lo que provocó el incendio de la refaccionaria la zona fue acordonada y resguardada por policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana ( SSC).