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¡Toma precauciones! Obras provocan cierres y habilitan carril reversible en Sur 122 y Minas de Arena

Realiza tus actividades a tiempo, consulta aquí las alternativas viales ante cierre de calles, concentraciones y marchas CDMX para este viernes 31 de julio.

Marchas CDMX y bloqueos
|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Evita retrasos en tu ruta por el cierre de calles y marchas CDMX para este viernes 31 de julio. Monitoreamos para ti las alternativas viales para que tengas menores complicaciones a la hora de trasladarte.

Marchas CDMX y bloqueos que colapsarán las calles de la capital HOY 31 de julio 2026

Complicaciones viales en el poniente

Afectaciones a la movilidad por trabajos de infraestructura en el poniente. La circulación sobre Sur 122 opera con reducción de carriles de Poniente 85 a Avenida Río Tacubaya con dirección al sur, adaptando un carril reversible en sentido contrario.

Además, Calzada Minas de Arena permanece cerrada desde Sur 122 hacia Avenida de las Torres, por lo que se sugiere anticipar salidas.

Se prevé una concentración en esta colonia

¡Toma tus precauciones! Se espera una concentración de manifestantes en Avenida México Coyoacán no 259.

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