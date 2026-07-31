¡Toma precauciones! Obras provocan cierres y habilitan carril reversible en Sur 122 y Minas de Arena
Realiza tus actividades a tiempo, consulta aquí las alternativas viales ante cierre de calles, concentraciones y marchas CDMX para este viernes 31 de julio.
Evita retrasos en tu ruta por el cierre de calles y marchas CDMX para este viernes 31 de julio. Monitoreamos para ti las alternativas viales para que tengas menores complicaciones a la hora de trasladarte.
Marchas CDMX y bloqueos que colapsarán las calles de la capital HOY 31 de julio 2026
Complicaciones viales en el poniente
Afectaciones a la movilidad por trabajos de infraestructura en el poniente. La circulación sobre Sur 122 opera con reducción de carriles de Poniente 85 a Avenida Río Tacubaya con dirección al sur, adaptando un carril reversible en sentido contrario.
Además, Calzada Minas de Arena permanece cerrada desde Sur 122 hacia Avenida de las Torres, por lo que se sugiere anticipar salidas.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/GoADivHYOL— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 31, 2026
Se prevé una concentración en esta colonia
¡Toma tus precauciones! Se espera una concentración de manifestantes en Avenida México Coyoacán no 259.
06:29 #PrecauciónVial | Durante el día se prevé concentración de manifestantes en Av. México Coyoacán no. 259, col. General Anaya, alcaldía Benito Juárez.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 31, 2026