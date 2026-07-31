¡Toma precauciones! Obras provocan cierres y habilitan carril reversible en Sur 122 y Minas de Arena

Afectaciones a la movilidad por trabajos de infraestructura en el poniente. La circulación sobre Sur 122 opera con reducción de carriles de Poniente 85 a Avenida Río Tacubaya con dirección al sur, adaptando un carril reversible en sentido contrario.

Además, Calzada Minas de Arena permanece cerrada desde Sur 122 hacia Avenida de las Torres, por lo que se sugiere anticipar salidas.