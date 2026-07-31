“El Jando”, piloto que llevó a “El Mayo” Zambada, habría confesado que mató a Héctor Melesio Cuén

Mauro Alberto Núñez Ojeda, "El Jando", identificado como el piloto que llevó a Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos, habría confesado ante la justicia de ese país que fue él quien disparó contra Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Así lo reveló el periodista Salvador García Soto, un dato que coincide con la carta difundida por la defensa de "El Mayo", en la que el capo afirmó que fue citado a una reunión con Melesio Cuén y el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya antes de ser privado de la libertad.

¿En México no sabían quién era "El Jando?

"El Jando" trasladó a Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos tras su secuestro el 25 de julio de 2024. Lo deportaron. Meses después fue detenido en México.

Las autoridades no verificaron su identidad y, finalmente, en una de las mayores pifias de la Fiscalía General de la República (FGR), lo entregaron a Estados Unidos.

Un día después de la captura de "El Mayo" Zambada, la entonces secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, dijo que otro había sido el piloto.

"El plan de vuelo indica un piloto a bordo de nombre Larry Curtis Parker", dijo Rosa Icela Rodríguez el 26 de julio de 2024.

Larry Curtis niega que él llevó a "El Mayo" Zambada

Larry Curtis negó públicamente haber transportado a "El Mayo" y después salió a la luz el nombre de Mauro Alberto Núñez Ojeda, "El Jando", el piloto que sí trasladó al capo.

Fue detenido el 8 de febrero de 2025 en la comunidad de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.

También por haber enviado un grupo armado para intentar rescatar a Ovidio Guzmán López, "El Ratón", durante el operativo conocido como "El Culiacanazo" del 5 de enero de 2023.

Reconocen que "El Jando" era piloto de confianza de hijo de "El Chapo" Guzmán

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que "El Jando" era piloto de confianza de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Sí podemos adelantar que esta persona, en efecto, es piloto de confianza del líder de la célula delictiva que tiene que ver con la privación ilegal de la persona que fue entregada en Estados Unidos", informó el funcionario.

Entregan a "El Jando" a Estados Unidos

"El Jando" fue entregado a las autoridades estadounidenses en agosto de 2025, que lo requerían por narcotráfico. En abril de 2026 aceptó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia.

"El piloto fue deportado, fue detenido por portación de arma y fue entregado con base en la Ley de Seguridad al Gobierno de Estados Unidos", señaló David Boone de la Garza, fiscal Especial de Control Regional de la FGR.

Pero inicialmente México no relacionó a "El Jando" con la investigación del traslado de "El Mayo" Zambada a Estados Unidos. Solo con el paso de los meses y la divulgación de documentos judiciales e investigaciones periodísticas se conoció su papel en el caso.

Entonces, la FGR confirmó que identificó a "El Jando" hasta junio de 2026, casi un año después de haberlo entregado al gobierno de Estados Unidos junto con otros 25 delincuentes.

