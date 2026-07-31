Avance en el caso Farías Laguna: 6 marinos revelan testimonios clave sobre la red de huachicol fiscal

Tras una maratónica jornada de más de 11 horas de diligencias ministeriales en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se concretó un avance crucial en el expediente por el multimillonario esquema de huachicol fiscal en los puertos del norte del país. Seis de los siete elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) citados por la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a rendir su entrevista ministerial, aportando datos y testimonios clave que no figuraban en la carpeta de investigación en contra de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

¿Qué revelaron los marinos en sus declaraciones ante la FEMDO?

Las comparecencias se llevaron a cabo en cumplimiento de un mandato de la Juez de Procesos Penales Federales en funciones de Juez de Control del Poder Judicial de la Federación, atendiendo la solicitud explícita de la representación legal de los imputados. Según la defensa de los hermanos Farías Laguna, los nuevos testimonios recabados durante la extensa sesión permiten contrastar las versiones iniciales de la autoridad, precisar actuaciones de campo en los recintos portuarios y abrir líneas de análisis sobre hechos que hasta ahora habían permanecido fuera del expediente oficial.

Defensa de los hermanos Farías insiste en que Andy López Beltrán sabía del huachicol fiscal

Reserva procesal sobre la cadena de mando en Tamaulipas

Como se perfiló desde el llamado a esta diligencia, la intención de la defensa al citar al personal naval es esclarecer las órdenes operativas, la supervisión aduanera y las responsabilidades de la cadena de mando en Tamaulipas que no habían sido integradas en las pesquisas. El alcance procesal de estos nuevos elementos se definirá en las siguientes fases del procedimiento penal; en tanto, y por estrictos motivos de estrategia jurídica, la identidad de los seis marinos comparecientes y el contenido específico de sus declaraciones se mantienen bajo reserva.