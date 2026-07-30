No “copeló": sentencian a 15 años y un día de prisión a Zhenli Ye Gon, “El Chino” de las Lomas

Zhenli Ye Gon, alias "El Chino", fue sentenciado 15 años y un día de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves 30 de julio de 2026 que se obtuvo sentencia condenatoria contra este hombre de nacionalidad china.

¿Por qué fue detenido Zhenli Ye Gon?

La policía de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) cateó una mansión el 15 de marzo de 2007 en la colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, ahora alcaldía.

En el lugar fueron decomisados más de 200 millones de dólares en efectivo, pistolas, obras de arte, joyería, medicamentos y hasta animales exóticos.

"El Chino" de las Lomas, como lo apodaron, fue detenido en Estados Unidos, donde se declaró culpable de tráfico de químicos usados para la fabricación de drogas en 2010.

Ese mismo año fue sentenciado a 10 años de cárcel, pero en 2017 fue liberado para ser deportado a México, pero lo encarcelaron en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

30 años de Hechos: Javier Alatorre informó sobre el decomiso a la casa del empresario chino Zhenli Ye Gon

Zhenli Ye Gon deberá pagar una multa: ¿de cuánto es?

El 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) dieron cumplimiento por reclusión al mandato judicial contra Zhenli Ye Gon y días después se dictó el auto de formal prisión en su contra.

La FGR indicó que este hombre "actuando por sí, realizó la adquisición de recurso del territorio nacional al extranjero, motivo de la sentencia referida".

La resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en los autos del Toca penal; resolución contra la cual promovió juicio de amparo, mismo que fue negado y confirmado en revisión.

Hoy se dio a conocer que además de la sentencia, Zhenli Ye Gon

el juez le impuso una multa de 140 mil 400 pesos y le negó los sustitutivos de la pena de prisión y el beneficio de la condena condicional, se suspendieron sus derechos políticos y civiles, además que se ordenó su amonestación.

¿Qué pasó con el dinero de Zhenli Ye Gon?

De acuerdo con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el dinero del chino fue destinado a instituciones públicas.

" (...) los 206 millones de dólares, 201 mil euros y 17 millones de pesos en efectivo que, en su momento, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aseguró al ciudadano chino-mexicano Zhenli Ye Gon, en su domicilio ubicado en Lomas de Chapultepec, se distribuyó en partes iguales a tres fuentes: al Poder Judicial de la Federación (Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia), a la propia PGR (hoy FGR) y a la Secretaría de Salud. A cada una de esas dependencias les fue entregada la cantidad de 746 millones 579 mil 504 pesos, distribuida en el mes de julio de 2007", se lee en el comunicado del 29 de julio de 2019.

