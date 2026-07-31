Trasladan a la FEMDO al “R1", presunto autor intelectual del homicidio de exalcalde Carlos Manzo, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un fuerte dispositivo militar blindó las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada tras la llegada de Ramón Ángel "N", alias el "R1", presunto líder criminal vinculado al CJNG y señalado como autor intelectual del homicidio del exalcalde Carlos Manzo.

Trasladan a la FEMDO al "R1", presunto líder criminal vinculado al homicidio del exalcalde Carlos Manzo

Bajo un estricto e imponente resguardo de las Fuerzas Armadas, Ramón Ángel "N", alias el "R1", permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la colonia Guerrero de la Ciudad de México, tras ser capturado en un operativo de inteligencia en el municipio de Atotonilco El Alto, Jalisco.

#MientrasDormía | 🚨 Cae “El R1”.



Ramón Ángel “N”, identificado por las autoridades como presunto líder de “Los RS” y señalado como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, permanece bajo resguardo en la FEMDO.



Tras su captura en Jalisco,… pic.twitter.com/KRvD80PHow — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 31, 2026

El "R1" es identificado por las autoridades como el principal líder de "Los RS", una de las células más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones de extorsión, homicidio y narcotráfico en Apatzingán, Uruapan, Morelia y la zona de Jalisco. Además, se le señala como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Durante su detención se registró un enfrentamiento donde un presunto delincuente fue abatido; con esta aprehensión suman ya 31 personas detenidas por el caso. Tras certificaciones médicas e integración de la carpeta, se prevé que el imputado sea trasladado al Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Gancho de grúa tirado poncha llantas de 10 vehículos en Circuito Interior

Un peligroso obstáculo causó graves afectaciones a decenas de conductores que transitaban de madrugada sobre los carriles centrales del Circuito Interior Río Churubusco, a la altura de la Calzada de La Viga, con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

#LoÚltimo | Al menos 10 automovilistas terminaron con las llantas ponchadas luego de encontrarse con un gancho de grúa abandonado sobre los carriles centrales del Circuito Interior Río Churubusco, a la altura de Calzada de La Viga, con dirección al Aeropuerto.



Los vehículos… pic.twitter.com/ZLcb81diFR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 31, 2026

Al menos 10 automovilistas terminaron con los neumáticos totalmente ponchados tras impactar contra un gancho de grúa que fue abandonado de manera irresponsable sobre el arroyo vehicular. Los vehículos siniestrados quedaron orillados sobre la vialidad a la espera de auxilio mecánico y aseguradoras, mientras el objeto continuaba representando un riesgo latente para el resto de los conductores que circulaban por la arteria vial.