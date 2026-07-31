Muere “Boss”, perro de la Fiscalía de CDMX: misterioso caso en la Unidad Canina

Un perro que formaba parte de la Unidad Canina de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX murió, aunque las causas de su fallecimiento han generado un misterio.

El ejemplar se llamaba "Boss", perro pastor alemán, quien en mayo de 2025 se sumó a la Unidad Canina de la Policía de Investigación (PDI) junto con "Thor", de raza labrador.

¿Qué pasó con el perro "Boss" de la Fiscalía de CDMX?

De acuerdo con fuentes consultadas por Azteca Noticias, el 24 de julio de 2026, un médico veterinario se encontraba con el perro paseándolo como parte de una actividad de relajación.

Sin embargo, el animal comenzó a mostrar movimientos lentos, algo que fue considerado como algo inusual. "Boss" comenzó a presentar un cuadro de letargo, es decir, falta de energía y apatía.

A pesar de ello, sus signos vitales no mostraban otra cosa, por lo que lo caminaron hasta que un sospecha de extreñimiento alertó al personal y fue llevado a la Federación Canófila Mexicana, en Tlalpan, pero murió.

La causa del fallecimiento del ejemplar canino hasta ahora no ha sido confirmada por las autoridades.

Perro "Boss" ayudaba a buscar restos humanos y droga

La Fiscalía de CDMX incorporó en mayo de 2025 a dos nuevos elementos caninos para tareas de investigación: "Boss" y "Thor", un pastor alemán y un labrador. Ambos llegaron a la PDI cuando tenían dos años de edad y fueron donados a la fiscalía.

Estos perros llegaron como animales especializados en tareas de investigación, particularmente en delitos contra la salud.

"Boss" destacaba por su doble capacidad para detectar sustancias ilícitas y localizar restos humanos.

Juan Carlos Cerón Gallegos, agente de la Policía de Investigación (PDI) y compañero de "Boss", explicó el año pasado que este pastor alemán fue adiestrado inicialmente para detectar billetes y sustancias como marihuana, cocaína y metanfetaminas.

No obstante, debido a las necesidades operativas en la búsqueda de personas, fue entrenado para identificar restos humanos.

Así funciona la Unidad Canina de la Fiscalía de CDMX

La Unidad Canina fue creada el 31 de agosto de 2022 y hasta el año pasado contaba con seis perros para apoyar a la PDI en situaciones de emergencia.

La fiscalía capitalina es la única del país que cuenta con canes adiestrados con doble función: detectar rastros de sangre, piel o piezas dentales, al tiempo que localizan enervantes o explosivos.

Los perros pueden señalar a los agentes el lugar exacto donde hay drogas, explosivos o restos óseos, mediante señales como ladridos, aullidos o posturas específicas como sentarse.

Han participado en situaciones como el huracán "Otis" en Guerrero, donde uno de ellos ayudó a localizar a una niña arrastrada por la corriente; o en la búsqueda de una menor de dos años sustraída de su hogar en la alcaldía de Xochimilco.

