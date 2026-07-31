Los autos que deben parar su circulación: multas del Hoy No Circula para este viernes

Más del 30 % de los autos en circulación no podrán transitar este viernes 31 de julio como parte de las restricciones vigentes del programa ambiental Hoy No Circula en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Al tratarse del último día del mes, los autos que cuenten con las siguientes características deberán guardarse hasta las 22:00 horas; ¿está tu auto?

Hoy No Circula: Lista de autos que NO tienen permitido circular en CDMX y Edomex

El programa establece que un día a la semana y dependiendo del dígito de terminación de su placa, al menos dos hologramas vigentes en el Valle de México permanezcan fuera de circulación, incluyendo autos foráneos.

Para este viernes 31 de julio, las restricciones aplican a:



Holograma 1 y 2

Autos con color de engomado “azul” .

“azul” Autos con terminación de placas "9" y "0".

Hoy No Circula Viernes engomado azul|CAMe

Adicionalmente, deberán cumplir con estas medidas en un horario de lunes a sábado de 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas. Mientras que el domingo, todas las restricciones quedan suspendidas.

La única forma de exentar todos los días en Hoy No Circula

¡Atención, foráneos! Si cuentas con las placas de este estado y con alguno de estos tres hologramas vigentes, podrás exentar del Hoy No Circula todo el tiempo.



Holograma Exento "E"

Holograma Doble Cero "00"

Holograma Cero "0"

Además, los autos deben tener placas de la Megalópolis (Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala), o en su defecto de los estados de Guanajuato y Michoacán.

Así quedó el calendario del Nuevo hoy No Circula en el Edomex. |Secretaría del Medio Ambiente del Edomex.

También están exentos los vehículos con Pase Turístico, un permiso dirigido a automóviles con placas distintas a las de la megalópolis, el cual puede tramitarse una vez por semestre.

Los autos que NUNCA circulan los sábados en CDMX y Edomex

Con base en los lineamientos del programa, hay un holograma que no tiene permitido circular ningún sábado del mes; ¿sabes cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

Hologramas "1", dejan de circular conforme al último dígito de la placa:



Terminación de placa impar, no circulan el 1er. y 3er. sábado del mes.

Terminación de placa par, no circulan el 2do. y 4to. sábado del mes.

Hologramas "2", dejan de circular todos los sábados.

En caso de no respetar estas restricciones, se aplican multas que van de los 2 a los 3 mil 500 pesos, tanto en la capital del país como en el Edomex.

