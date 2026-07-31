CJNG logra alianza con “Los Rs” para controlar el norte: ¿quiénes son este violento grupo que ya está operando?

Vestía todo de negro. Lo identificaron y lo detuvieron. Ramón Ángel "N", presunto criminal con nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era buscado por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Apodado "El R1", el sujeto detenido es el presunto autor intelectual del crimen ocurrido el 1 de noviembre de 2025 frente a decenas de personas en la Feria de las Velas para celebrar el Día de Muertos; asesinato que fue grabado.

Este caso reveló que el CJNG habría estado detrás de la muerte de Carlos Manzo y para ello usó como apoyo un violento brazo armado conocido como "Los Rs".

En el México de hoy ser valiente y congruente, puede costarte la vida



El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en Michoacán, tierra donde manda el crimen



Él alzó la voz, pidió seguridad, denunció a los corruptos y criminales



Hoy lo mataron. Los culpables no solo son… pic.twitter.com/tAbjKwStjP — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 2, 2025

"R1", personaje clave en el homicidio de Carlos Manzo

Aunque por este caso hubo otras personas detenidas, faltaba saber algo clave: quién ordenó matar al alcalde de Uruapan.

En noviembre del año pasado se dio a conocer la detención de Jorge Armando "N", alias “El Licenciado”, uno de lospresuntos autores intelectuales que planearon y ordenaron el asesinato del alcalde de Uruapan.

Caso Carlos Manzo: Vinculan a proceso a “El Licenciado” y 7 escoltas por homicidio del alcalde|X.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Ramón Ángel “N”, alias “R1”, es señalado como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan.

Su captura, señaló el funcionario, se logró después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de la dependencia a su cargo, junto con Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano e información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.

¿Quiénes son "Los Rs", brazo armado del CJNG? Esto se sabe de ellos

“Los Rs” es una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, cuyo líder, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fue abatido en Tapalpa, Jalisco.

Este violento grupo y brazo derecho del cártel opera en zonas del país como Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en Jalisco.

Sus intengrantes se dedican a la extorsión, homicidios y tráfico de droga, cuyas víctimas principalmente son productores, empresarios y familias de la región.