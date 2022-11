Dos marchas y 17 manifestaciones hoy 15 de noviembre se harán en CDMX

Se esperan alrededor de dos marchas y 17 manifestaciones hoy 15 de noviembre en algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX), las cuales podrían afectar algunas zonas de las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ante las protestas y movilizaciones que se harán el día de hoy, se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias para evitar algún imprevisto.

¿Qué marchas hoy 15 de noviembre se harán en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que en la Ciudad de México (CDMX) se realizarán alrededor de dos marchas hoy 15 de noviembre que afectarán las siguientes zonas de alcaldía Cuauhtémoc.

9:00 am – Al menos 300 personas de la Confederación Mexicana de Sindicatos y Asociaciones de Política se manifestará desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Por lo que las siguientes zonas podrían verse afectadas: Avenida Paseo de la Reforma, Versalles, Atenas, Abraham González.

9:30 am – El frente Mexiquense en Defensa para vivienda Digna A.C protestará desde el Monumento a la Revolución hasta la Fiscalía General de la República. Se espera la asistencia de 500 personas.

Once manifestaciones hoy se harán en la alcaldía Cuauhtémoc

8:30 am - Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Colonia Centro Histórico.

9:00 am - Museo Nacional de las Culturas del Mundo Moneda No. 13, Colonia Centro Histórico.

10:00 am – Se esperan alrededor de 3 manifestaciones hoy 15 de noviembre que podrían afectar las siguientes zonas de la alcaldía:



Centro Cultural de España República de Guatemala No. 18, en la Col. Centro Histórico.

Parque Juan Rulfo Av. Monterrey No. 109, en la Col. Roma Norte.

Jardín Enrique Pacheco Blancas Quintana Roo No. 63, en la Col. Roma Sur.

10:30 am - Patio Central de Palacio Nacional Plaza de la Constitución s/n., Colonia Centro Histórico.

11:00 am – Se llevarán a cabo dos manifestaciones hoy 15 de noviembre en las siguientes zonas de la alcaldía Cuauhtémoc:



Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Donceles No. 100, Colonia Centro Histórico.

Fiscalía General de la República Avenida Insurgentes No. 20, Colonia Roma Norte.

12:00pm - Centro Médico Nacional “Siglo XXI” Av. Cuauhtémoc No. 330, Colonia Doctores.





4:00 pm - Kiosco Morisco Manuel Carpio y Dr. Atl s/n., Colonia Santa María la Ribera.

5:00 pm - : Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Donceles No. 100, Colonia Centro Histórico.

Durante el trascurso del día, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) realizará una manifestación en la Galería de la Librería Porrúa Hermanos y Compañía S.A de C.V., ubicada en la República de Argentina, Colonia Centro Histórica.

Se realizaran dos manifestaciones hoy en la alcaldía Tlalpan

10:00 am - Agencia del Ministerio Público de Tlalpan 2 y 3 Jojutla s/n. en la Colonnia La Joya.

7:00 pm – Centro Federal de la Conciliación y Registro Laboral ubicado en la Carretera Picacho Ajusco, Colonia Fuentes del Pedregal.

Manifestaciones hoy 15 de noviembre en otras alcaldías de la CDMX

9:00 am - Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 100, Colonia Lomas de San Lorenzo, Alcaldía Iztapalapa.

10:00 am – Se esperan dos manifestaciones hoy 15 de noviembre que afectarán algunas zonas de las alcaldías Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero:



Parque de Bolsillo Av. Ejército Nacional Mexicano y Av. Thiers s/n., Colonia Anzures en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Poniente No. 118 s/n., Colonia Magdalena de Las Salinas, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

El día de ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó sobre la suspensión de la contingencia ambiental, por lo que se el Doble Hoy No Circula no aplica este martes 15 de noviembre.

Sin embargo, el Hoy No Circula de este día aplica para los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, tanto en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex).