Marco Rubio, secretario de Estado de EU, se reúne con familias de rehenes secuestrados por Hamás

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo durante este lunes 15 de septiembre, un encuentro en Jerusalén con familiares de los rehenes que permanecen en Gaza, presuntamente a manos del grupo terrorista Hamás.

La reunión estuvo integrada por Hostages Families Forum y del Tikvah Forum, dos organizaciones que tienen el objetivo de lograr la liberación de los secuestrados.

Familias piden a Marco Rubio reactivar negociaciones con Hamás

Durante la reunión, los familiares expresaron que esta guerra en Gaza ponga en mayor riesgo a quienes aún permanecen en cautiverio.

Según un comunicado del Hostages Families Forum, se advirtió a Rubio que una escalada militar podría significar la pérdida de más vidas y complicar la recuperación de los cuerpos de quienes ya han muerto.

Por lo que le urgieron a administración de Donald Trump a retomar de inmediato las negociaciones con mediadores internacionales, pues el tiempo es oro para los rehenes y sus familias.

¿Cuántos israelíes permanecen en cautiverio? De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023, el ejército israelí estima que 47 siguen cautivas en Gaza, de las cuales al menos 25 habrían muerto.

Sobering to meet with the families of hostages during my visit to Jerusalem. Their stories are heartbreaking and unfathomable. This war has gone on long enough. Hamas must immediately release all the hostages: living and deceased. pic.twitter.com/lNrR2IdNhg — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 15, 2025

Marco Rubio reafirma apoyo de EE. UU. a Israel

En conferencia de prensa junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el secretario de Estado aseguró que el pueblo de Gaza “merece un futuro mejor, pero ese futuro no puede comenzar hasta que Hamás sea eliminado”.

El funcionario estadounidense destacó que la administración de Trump mantiene un apoyo a Israel, tanto en el terreno militar como en el diplomático, pese a que diferentes organizaciones han acusado a las tropas israelíes de agudizar la hambruna y crisis humanitaria en la franja de Gaza.

Por su parte, Netanyahu calificó la visita de Rubio como un “mensaje claro” de la cercanía entre ambos países y elogió al presidente estadounidense, a quien definió como “el mayor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca”.

Por lo mientras, Rubio viajará a Doha para sostener conversaciones con autoridades cataríes, dado que ese país juega un papel clave como mediador en los intentos de alcanzar un alto al fuego en Gaza.