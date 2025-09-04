María Corina Machado asegura que Venezuela está lista para una transición ordenada y pacífica

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, aseguró que tanto ella como su equipo están preparados para impulsar en el país una transición ordenada que permita devolver la democracia sin violencia.

En entrevista con la cadena Fox News, la dirigente destacó que el régimen del dictador Nicolás Maduro pretende hacer creer al mundo que su salida generaría caos, pero subrayó que eso es falso.

“Estamos listos para una transición ordenada y pacífica a la democracia. Vamos a tomar el control territorial e institucional con los mejores venezolanos”, afirmó.

Transición ordenada en Venezuela: la visión de María Corina Machado

Machado señaló que la prioridad es atender al pueblo venezolano, que enfrenta una crisis marcada por el hambre y la escasez. Además denunció que, mientras tanto, Maduro busca armar a civiles para confrontar a Estados Unidos, en lugar de resolver las necesidades urgentes de la población.

Estamos LISTOS para la TRANSICIÓN ORDENADA Y PACÍFICA a la democracia.



Vamos a tomar el control territorial y el control institucional con los mejores venezolanos; muchos están dentro de la administración pública, otros en el sector privado y otros fuera del país.



De acuerdo con la opositora, cerca del 80% de las fuerzas armadas y policiales apoyan un cambio pacífico. Aseguró que esa realidad abrirá el camino hacia una transición política en Venezuela que no solo beneficiará al país, sino que también lo convertirá en un aliado estratégico de EU y de toda la región en temas de seguridad y comercio. Señaló que el objetivo es posicionar a Venezuela como un socio confiable en la regional.

Caída del régimen de Venezuela podría tirar también que Nicaragua y Cuba

En su mensaje, Machado hizo un llamado a la unidad de todos los sectores de la sociedad, tanto dentro como fuera del país. “Necesitamos gente honesta, talentosa y dispuesta a entregarlo todo en la transformación de Venezuela. Todos los venezolanos de bien seremos necesarios para levantar un país arruinado y convertirlo en una verdadera tierra de gracia”, expresó.

La opositora también afirmó que una eventual salida de Maduro tendría un efecto dominó en la región. Según sus palabras, al caer el régimen venezolano también se derrumbarán los gobiernos de Nicaragua y Cuba, lo que marcaría un giro en la política continental.