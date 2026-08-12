Un cuarto sin luz y en condiciones precarias, así vive María de Jesús de 88 años

A sus 88 años, María de Jesús debería estar rodeada de cuidados, sin embargo, vive en un cuarto sin luz, sin puerta y con una ventana sin vidrio que la deja expuesta al frío, en la colonia Campestre Potrero, en Iztapalapa, en Ciudad de México (CDMX).

Mujer de 88 años vive en condiciones precarias en Iztapalapa

María de Jesús utiliza una silla de ruedas y, de acuerdo con el testimonio de su hija Sonia, en algunas ocasiones la ha encontrado mojada o tirada en el piso. También asegura que su madre ha llegado a quedarse sin comer.

Sonia responsabiliza a su medio hermano y a la familia de este por las condiciones en las que se encuentra María de Jesús.

Recuerda que tras la muerte de su padre, su medio hermano y su familia se habría quedado con gran parte de la casa, mientras que su madre permaneció únicamente en el cuarto donde actualmente vive.

La situación se volvió todavía más compleja cuando María de Jesús comenzó a presentar problemas de memoria. Sonia señala que, debido a su deterioro cognitivo, su madre no pudo declarar ante las autoridades.

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💔👵🏻 Con golpes y abandonada a sus 88 años. María de Jesús vive en condiciones inhumanas en Iztapalapa tras presuntamente ser víctima de omisión de cuidados y despojo.



🗣️: Óscar Hernández (@ohernandezb) pic.twitter.com/Xge0EI6fDi — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 11, 2026

Ante esta situación, Sonia ya acudió ante las instancias correspondientes. Sin embargo, el delito de despojo no procedió, mientras que la investigación por la presunta omisión de cuidados continúa.

Ahora Sonia teme por la salud de su madre y busca ayuda para que María de Jesús pueda recuperar parte de la casa en la que, según su denuncia, terminó viviendo en condiciones precarias.

Adultos mayores en maltrato y abandono

De acuerdo con la ENADIS 2022 del INEGI, 10.2% de las personas de 60 años y más señaló el maltrato o abandono como uno de los principales problemas que enfrenta la población adulta mayor. La proporción fue de 11.6% entre las mujeres y 8.5% entre los hombres.