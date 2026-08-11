María Guadalupe, de 11 años, desapareció en la Gustavo A. Madero; emiten Alerta AMBER

María Guadalupe Rodríguez Flores, de 11 años de edad, desapareció en la colonia Villa Gustavo A. Madero, de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX emitió la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La menor de edad desapareció el 10 de agosto de 2026. Tiene 1.456 metros de estatura, complexión delgada, piel morena clara, cabello negro y lacio, ojos café oscuro rasgados.

Entre sus señas particulares, María Guadalupe Rodríguez Flores tiene la ceja derecha con línea de rasurado, lunar pequeño en el cachete izquierdo, orejas grandes, lunar pequeño en el cachete derecho cerca del labio y otro cerca de la nariz, así como manchas de sol en ambos brazos.

La joven vestía ombliguera negra, pants negro, tenis blancos, cabello suelto y uñas color rosa de acrílico.

Se activa #AlertaAmber para localizar a María Guadalupe Rodríguez Flores, de 11 años, vista por última vez el pasado 10 de agosto, en la colonia Villa Gustavo A. Madero, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/VRVymPmeJq — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 11, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER y cómo se activa?

La Alerta AMBER es un mecanismo utilizado en los casos más graves relacionados con la desaparición o secuestro de niñas, niños y adolescentes. Su principal objetivo es involucrar a la sociedad en la búsqueda de un menor de edad para contribuir a su localización y recuperación.

Cuando se activa una alerta, la información puede difundirse a través de distintos medios, entre ellos estaciones de radio y televisión, carteles colocados en espacios públicos, teléfonos celulares y otros dispositivos que cuentan con sistemas habilitados para recibir este tipo de avisos.

El sistema de Alerta AMBER está presente en al menos 27 países, entre los que se encuentran México y Estados Unidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER en México, se debe realizar una llamada al número de cobertura nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Además, los familiares de la persona menor de edad desaparecida deben acudir al Ministerio Público correspondiente a su localidad para agilizar el procedimiento.

La activación de la alerta es inmediata una vez que no se cuenta con información sobre el paradero del menor de edad, de acuerdo con la información proporcionada.

¿Cuál es el objetivo de la Alerta AMBER?

El propósito de este mecanismo es solicitar la colaboración de la población para ampliar la búsqueda de un menor de edad desaparecido y favorecer que pueda ser localizado sano y salvo.

Por ello, las alertas pueden difundirse mediante diferentes canales de comunicación, con la finalidad de que la información llegue al mayor número posible de personas y contribuya a la búsqueda.

