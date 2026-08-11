¿Te quedaste sin empleo? Así puedes recibir el apoyo de 3 mil 500 pesos en CDMX; estos son los requisitos

Si te quedaste sin trabajo en la Ciudad de México (CDMX), el gobierno capitalino cuenta con un Seguro de Desempleo, un programa que otorga un apoyo económico que supera los más de 3 mil 500 pesos por ciudadanos; te compartimos los requisitos clave y todo lo que debes saber sobre este apoyo.

¿Cuándo y a qué hora termina el registro para el Seguro de Desempleo en CDMX?

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empelo de la Ciudad de México confirmó que el registro para el Seguro de Desempleo comenzó en las primeras horas de este martes 11 de agosto 2026, y termina alrededor de las 23.59 horas de este mismo día.

Recuerda que en las últimas horas de registro, la plataforma podría saturarse, por lo que se recomienda realizar el proceso con anticipación.

¿Cuánto dinero otorga el Seguro de Desempleo en CDMX?

Autoridades de la Ciudad de México reveló que el Seguro de Desempleo otorga un apoyo económico de $3 mil 566.22 pesos , en máximo tres ocasiones.

El programa está dedicado para las personas entre las 18 a 64 años, un beneficio diseñado para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos, mientras se reincorporan al mercado laboral.

¿Perdiste tu empleo recientemente?

Si resides en la Ciudad de México, tienes entre 18 y 64 años, puedes formar parte del Seguro de Desempleo.💼✨



📅 Registro en línea: 11 de agosto de 00:00 a 23:59 horas.

👉 Crea tu cuenta Llave CDMX (https://t.co/BK6PljdixZ) y súmate.

🌐… pic.twitter.com/DOdOLQ4QJG — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) August 10, 2026

Requisitos para tramitar el Seguro de Desempleo en CDMX 2026

Si estás interesada o interesado en aplicar para el Seguro de Desempleo en CDMX, debes contar con ciertos documentos para poder realizar el registro al programa. Te compartimos los requisitos:



Tener entre 18 a 64 años de edad.

Vivir en la Ciudad de México ; comprobante INE o constancia de residencia.

; comprobante INE o constancia de residencia. Heber perdido el empleo formal por causas ajenas a tu voluntad; debes contar con el documento que acredite la baja.

Contar con una identificación oficial; puede ser la INE vigente y con domicilio en la CDMX, pasaporte o cédula profesional.

Tener un comprobante de domicilio; este no debe ser mayor a tres meses.

Contar con la Clave de Registro de Población (CURP).

Para poder registrarte en la plataforma, es necesario que las y los interesados cuenten con todos los documentos digitalizados, ya sea en archivo PDF o JPG.

¿Cómo registrarse en el Seguro de Desempleo antes de que termine el día?

El trámite es completamente gratuito y se realiza de manera personal a través del sistema de Llave CDMX. Sigue estos pasos para subir tus documentos:

