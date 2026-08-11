Más de tres meses entre aguas negras: Vecinos denuncian fuga de agua en calles de Benito Juárez; exigen una solución inmediata

Lo que comenzó como una falta menor en la red de drenaje se ha convertida en una problemática cotidiana de salud para los habitantes de la colonia San Simón, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por la fuga de aguas negras que no ha sido reparada desde hace más de tres meses.

El problema se ubica exactamente en la calle Fernando Montes de Oca, en la colonia San Simón.

Tres meses sin respuesta de la alcaldía Benito Juárez: El foco de infección que afecta a vecinos y comercios

Los primeros informes indica que la fuga de aguas negras comienza desde una coladeras, ubicada entre las calles Libertad y Eleuterio Méndez, donde inicia la corriente de agua que desprende un mal olor y que afecta a los vecinos y negocios contiguos.

Según vecinos, en los últimos tres meses se han acercado a las autoridades de la alcaldía Benito Juárez; sin embargo, no han logrado obtener una respuesta favorable.

Ante la situación, vecinos de la zona piden que la fuga de aguas negras se atienda lo más rápido posible, pues aseguran que es desagradable convivir diariamente con el fuerte olor.

Vecinos llevan 3 meses entre aguas negras



Habitantes de la calle Fernando Montes de Oca, colonia San Simón, denuncian un brote de aguas negras que corre desde una coladera entre Libertad y Eleuterio Méndez.



😷 Señalan malos olores y afectaciones a viviendas y negocios. Piden a… pic.twitter.com/sUQQbWTWZH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 11, 2026

¿Por qué cada vez hay más fugas de agua en CDMX?

Las fugas de agua en la capital del país se producen por distintos factores, uno de ellos es la falta de mantenimiento a las redes de agua en México, pues algunos expertos aseguran que en gran parte de la CDMX estas redes hídricas llevan décadas sin ser reemplazadas o sin recibir mantenimiento.

Se estima que la infraestructura de estas redes de agua en la Ciudad de México son de hace 30 a 50 años, rebasando el nivel de vida útil desde hace varios años e incluso décadas; sin embargo, estas no han sido cambiadas por falta de presupuesto.

¡Emergencia! Fugas de agua en CDMX van en aumento, ¿cuál es la razón?

¿Dónde reportar una fuga de agua en la CDMX?

¡No entres en pánico! En la Ciudad de México (CDMX), las fugas de agua en calles y avenidas se pueden reportar al Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), y puedes hacerlo comunicándote al siguiente número: 55 8957 4950.