Cierre en el Centro Histórico: Bloquean Venustiano Carranza y 5 de Febrero por manifestación
Se prevén varias marchas CDMX a lo largo de este martes 11 de agosto 2026; que las calles cerradas, bloqueos y el tránsito no dificulten tus actividades.
Al menos tres marchas CDMX y 12 concentraciones afectarán las calles de la capital del país. Mantente informado y llega a tiempo a tus actividades con las alternativas viales en vivo para este martes 11 de agosto 2026.
¡Día de marchas CDMX, concentraciones y bloqueos! Calles cerradas hoy 11 de agosto 2026 EN VIVO
Afectaciones en Paseo de la Reforma
Debido a una marcha de electricistas, se registran afectaciones en las avenidas Insurgentes y Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez; los manifestantes se dirigen al Zócalo.
08:31 #PrecauciónVial | Manifestantes de Av. Paseo de la Reforma, reinician marcha en dirección al Zócalo Capitalino, al momento antes de la Glorieta de la Joven de Amajac. #AlternativaVial Eje 1 Norte, Eje 2 Norte, Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/tA4OeeP1GZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 11, 2026
Interrumpen paso en Venustiano Carranza; conoce las rutas alternas
¡Toma precauciones si circulas por el Centro Histórico! Se aplicó un cierre preventivo al paso vehicular en la calle Venustiano Carranza, a la altura de 5 de Febrero, debido a la concentración de manifestantes. Para esquivar la congestión en la zona, las mejores opciones para transitar son República de El Salvador y Correo Mayor.
08:16 #PrecauciónVial | Corte preventivo en Venustiano Carranza a la altura de 5 de febrero, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial República de El Salvador y calle del Correo Mayor. pic.twitter.com/Vpj0DL3Ozk— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 11, 2026
Protesta frena el paso en Paseo de la Reforma; conoce las alternativas
Complicaciones viales en el corazón de la capital. La marcha que avanzaba desde Antonio Caso e Insurgentes se incorporó a Paseo de la Reforma hacia el oriente y detuvo su paso de forma intempestiva. Si necesitas transitar por la zona, se sugiere utilizar alternativas como Circuito Interior, Av. Chapultepec, Eje 1 Norte o Eje 2 Norte.
08:16 #PrecauciónVial | Manifestantes procedentes de Maestro Antonio Caso y Av. Insurgentes ingresan hacia Av. Paseo de la Reforma con dirección al Oriente, donde realizan alto, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Eje 1 Norte, Eje 2 Norte, Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/yWqUbib9Ni— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 11, 2026
Miles de mujeres rumbo a la Basílica de Guadalupe
Este martes se espera también el arribo de contingentes de otros estados, entre ellos Guanajuato.
El paso de las peregrinas provocará cortes y afectaciones viales de manera momentánea en las zonas por donde avance el contingente, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y respetar los cierres.
Problemas en bajo puente de Observatorio
Tráiler descompuesto en el bajo puente de Av. Observatorio, casi con Constituyentes, en la colonia 16 de septiembre.
Marcha avanzará hacia el Zócalo capitalino
¡Anticipa tus salidas si te diriges al centro de la ciudad! A partir de las 08:00 horas se prevé el inicio de una marcha con destino al Zócalo capitalino.
Los contingentes partirán de dos puntos principales en la alcaldía Cuauhtémoc: la calle Antonio Caso número 45, en la colonia Tabacalera, y Paseo de la Reforma número 164, en la colonia Juárez. Se recomienda planificar rutas alternativas para evitar retrasos.
06:10 #PrecauciónVial | A las 08:00 horas se espera marcha que partirá de algunos puntos con destino al Zócalo Capitalino.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 11, 2026
Lugar 1: Antonio Caso no. 45, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Lugar 2: Av. Paseo de la Reforma no. 164, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.