¡EN SEGUNDOS! Edificio se desploma sobre Viaducto y el momento queda grabado en VIDEO

El ruido de la estructura al ceder fue apenas el comienzo, y con lo que muchos se quedaron, pero en cuestión de segundos, un edificio que era sometido a trabajos de demolición perdió estabilidad y terminó desplomándose hacia el Viaducto Miguel Alemán, mientras automóviles circulaban por la zona.

El momento quedó captado por cámaras de vigilancia y muestra la rapidez con la que la construcción pasó de estar en pie a convertirse en una montaña de escombros. Una nube de polvo cubrió parte de la vialidad y, casi al mismo tiempo, un árbol ubicado junto al inmueble también terminó en el suelo.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 09:27 horas de este martes 11 de agosto, en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y la calle Minería, en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo.

VIDEO: Así fue el derrumbe del edificio en Viaducto Miguel Alemán

Las imágenes de las cámaras de vigilancia permiten observar cómo la estructura comienza a perder estabilidad hasta que una parte del inmueble se precipita hacia la vialidad.

El desplome ocurre en apenas unos segundos. Mientras los vehículos avanzan por el Viaducto, los materiales de construcción caen y levantan una densa nube de polvo que invade el entorno.

El impacto también alcanza al árbol que se encontraba a un costado de la obra. Después del colapso, ramas y parte de la vegetación quedan sobre los carriles, sumándose a los obstáculos que complicaron el paso de los automovilistas.

La escena generó una movilización inmediata de los cuerpos de emergencia, mientras trabajadores acudieron al lugar para comenzar con las labores de revisión y retiro de los materiales.

Así fue el momento en que una estructura se desplomó a la altura de Viaducto y Minería, en la colonia Escandón.

pic.twitter.com/aAhOeW7xHA — Monica Garza (@monicagarzag) August 11, 2026

¿Por qué cayó el inmueble que estaba en demolición?

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) el predio correspondía al número 145 de la calle Minería, donde se realizaban trabajos para demoler cinco edificios.

Hasta el momento, las circunstancias específicas que provocaron que la construcción cediera deben ser determinadas mediante las revisiones correspondientes. También se deberá establecer si los trabajos de demolición tuvieron alguna relación directa con el desplome y bajo qué condiciones se encontraba la estructura antes de caer.

Tras el incidente, también surgieron versiones que relacionaban la caída del árbol con el colapso del inmueble; sin embargo, esta posibilidad no debe darse por confirmada hasta que las autoridades concluyan las evaluaciones.

Automóvil y motocicleta resultan afectados por el derrumbe

El desplome no quedó limitado al terreno donde se realizaban los trabajos. Los primeros reportes señalan que un automóvil y una motocicleta resultaron afectados por los materiales derivados del colapso.

La presencia de los restos de construcción y del árbol sobre la vialidad provocó complicaciones para la circulación en Viaducto Miguel Alemán, una de las arterias de la zona.

Los responsables de la obra deberán hacerse cargo de los daños que hayan sido ocasionados por el incidente, mientras continúan las labores para retirar los escombros y garantizar que el área sea segura.

¿Hubo personas heridas por el edificio que cayó en Viaducto?

Pese a lo aparatoso del desplome y a que ocurrió en una zona con circulación vehicular, Protección Civil informó que no hubo personas lesionadas ni fallecidas como consecuencia del derrumbe.

El dato resulta relevante debido a que las imágenes muestran que la estructura cayó hacia una zona donde en ese momento había movimiento de vehículos y peatones.

Una vez controlada la emergencia, las autoridades y los trabajadores concentraron los esfuerzos en retirar los materiales que quedaron sobre la vialidad y revisar las condiciones del sitio.