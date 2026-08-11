Fuerte explosión por gas deja cuatro heridos en la Ciudad de los Deportes, mientras dormía

Mientras dormía la población de la CDMX, un aparatoso flamazo por acumulación de gas cimbró a la alcaldía Benito Juárez, dejando a cuatro personas hospitalizadas. En la misma demarcación, un predio asegurado por la Fiscalía encendió las alarmas vecinales, mientras miles de peregrinas ingresaban al norte de la urbe.

Flamazo por acumulación de gas deja cuatro personas heridos en la colonia Ciudad de los Deportes

Un fuerte flamazo provocado por la acumulación de gas LP al interior de una vivienda movilizó a los cuerpos de rescate sobre la calle Correggio, en la colonia Ciudad de los Deportes, dentro de la alcaldía Benito Juárez.

#MientrasDormía | ¡Explosión por fuga de gas en la alcaldía Benito Juárez!



Un estruendo alertó a los vecinos de la colonia Ciudad de los Deportes tras registrarse una acumulación de gas en una vivienda de la calle Correggio, #CDMX. El saldo fue de cuatro personas heridas, entre… pic.twitter.com/1uIK0UAKfg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 11, 2026

El estruendo fue provocado presuntamente por una fuga en un cilindro de gas que acumuló el combustible en el inmueble antes del chispazo. La onda expansiva dejó heridos a dos adultos mayores y dos jóvenes. Paramédicos acudieron al sitio para brindarles primeros auxilios, estabilizarlos y trasladarlos de urgencia a un hospital cercano para su atención médica. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos laboraron en la zona para controlar la fuga y descartar riesgos estructurales en predios aledaños.

Vecinos alertan por violación de aseguramiento en predio por despojo en la colonia Del Valle

En otro punto de la misma demarcación, habitantes de la colonia Del Valle solicitaron la presencia de la policía tras percatarse de que el candado de un inmueble asegurado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México había sido violado.

La propiedad se ubica en el número 928 de la calle Martín Mendalde, la cual se encuentra bajo resguardo judicial por una investigación relacionada con el delito de despojo. Ante el temor de los vecinos de que personas ajenas intentaran ingresar al sitio de forma ilegal, elementos de la SSC acudieron para realizar una inspección preventiva e instalaron una patrulla para mantener el resguardo de la escena mientras se verifica si hubo intrusión.

Más de 5 mil peregrinas avanzan por la GAM con dirección a la Basílica de Guadalupe

Por otra parte, un numeroso contingente integrado por más de 5 mil mujeres procedentes de Celaya, Guanajuato, ingresó a la capital tras varios días de caminata con rumbo al santuario de la Virgen de Guadalupe.

Las creyentes entraron a la metrópoli por la zona norte, a la altura de la alcaldía Gustavo A. Madero, resguardadas por elementos de la policía vial para garantizar su paso seguro. Pese al desgaste físico de la larga travesía, el contingente arribó sin contratiempos ni incidentes médicos mayores, continuando su trayecto hacia el recinto religioso.