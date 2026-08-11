Colapsa inmueble de tres pisos por caída de árbol en Viaducto Miguel Hidalgo: Saldo del incidente

Trágica mañana en la CDMX. En las primeras horas de este martes 11 de agosto 2026, se reportó el derrumbe de un inmueble de tres pisos, ubicado en la lateral del Viaducto Miguel Hidalgo, en la colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El colapso del edificio habría ocurrido por la caída de un árbol en la zona, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia, además de afectaciones viales en la zona de los hechos; se recomienda manejar con precaución.

Sin lesionados tras derrumbe en la Escandón: Protección Civil y Bomberos aseguran la zona en Viaducto

Tras el reporte del colapso, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil, acudieron al lugar para atender la emergencia, demás de retirar los restos del árbol y escombros que quedaron obstruyendo la vialidad, esto para evitar accidentes en la zona.

Elementos de seguridad acordonaron la zona afectada para evitar riesgos a peatones y automovilistas, mientras realizaban las labores de evaluación correspondientes ante el derrumbe del inmueble de tres niveles.

Por el momento, de manera preliminar, no se reportaron personas lesionadas ni vehículos dañados por el incidente.

Las autoridades mantuvieron un cierre parcial de la lateral de Viaducto Miguel Hidalgo mientras continuaban los trabajos de limpieza y revisión estructural para determinar las causas del colapso.

¿Qué hacer en caso de la caída de un árbol en CDMX?

En caso de la caída de un árbol o un colapso por lluvias, debes llamar de inmediato al 911 o reportarlo al SUAC (Sistema Unificado de Atención Ciudadana) de la CDMX. Alerta si hay cables de luz o autos afectados, no te acerques a la zona de peligro y toma fotos como evidencia.

