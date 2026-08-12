Capturan a “El Ramsés” de La Unión Tepito por un homicidio en 2024

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un sujeto identificado como presunto miembro del grupo delictivo La Unión Tepito este martes 11 de agosto de 2026.

El hombre fue identificado como Carlos "N", alias "El Ramsés", de 30 años de edad, quien era buscado por un homicidio hace dos años en el Barrio Bravo de Tepito.

El crimen que llevó a la captura de "El Ramsés"

Las investigaciones policiales señalan que "El Ramsés" está presuntamente relacionado con el homicidio de un hombre llamado Jorge Jonathan.

Este crimen se registró el 24 de mayo de 2024 en las calles Caridad y González Ortega, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con las investigacones, la víctima posiblemente formaba parte de una facción conocida como "Los Pichis".

"A través de diferentes técnicas de investigación, se obtuvieron datos de prueba suficientes y robustos para acreditar la participación de Carlos Ramsés "N", en la agresión con disparos de arma de fuego en contra de una persona", informó la SSC.

Así fue la captura de sujeto ligado con La Unión Tepito

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó a través de su cuenta de X sobre la detención de Carlos Ramsés "N".

El jefe de la policía capitalina indicó que este sujeto fue detenido luego de trabajos de investigación e inteligencia, que derivaron en una orden de aprehensión.

Carlos Ramsés "N" fue arrestado por policías en la colonia Residencial Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero, por el delito de homicidio calificado.

Fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere en un centro penitenciario ubicado al oriente de la Ciudad de México para continuar con su proceso penal.

"De acuerdo con las indagatorias, se le vincula con un grupo delictivo que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad, dedicado a la venta y distribución de narcóticos; y se acreditó su participación en el homicidio de un hombre ocurrido en mayo de 2024 en la colonia Morelos", informó el secretario de Seguridad.