Calendario oficial del cierre de estaciones del Metrobús de CDMX en agosto 2026

El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) confirmó el cierre de estaciones durante este mes de agosto de 2026 en algunas Líneas de la red y aquí podrás consultar las fechas clave.

Este medio de transporte se prepara para trabajos de mantenimiento en el servicio, acciones que se llevarán a cabo en distintas fechas, de acuerdo con el calendario oficial anunciado por el Metrobús de CDMX.

¿Qué estaciones del Metrobús de CDMX estarán cerradas en agosto?

Las labores de mantenimiento provocarán que al menos siete estaciones de dos líneas del Metrobús de CDMX tengan que cerrar y por ende suspender el servicio.

De acuerdo con la información publicada por las autoridades de este medio de transporte, los trabajos de mantenimiento comenzaron el 8 de agosto de 2026, pero se prevén nuevos cierres.

Tomando en cuenta las próximas fechas contempladas en la agenda de cierres, estos serán en la Línea 2, que va de Tacubaya a Tepalcates, y en la Línea 5, que corre de Río de los Remedios a Preparatoria 1, y quedará de la siguiente manera:



Fecha de cierre Línea Estación 15 y 16 de agosto 2 Amores 15 y 16 de agosto 5 Venustiano Carranza 22 y 23 de agosto 2 Doctor Vértiz 22 y 23 de agosto 5 Barrio San Antonio 29 y 30 de agosto 2 Centro SCOP 29 y 30 de agosto 5 DIF Xochimilco

¿Qué labores se harán en las estaciones del Metrobús de CDMX durante cierre?

El Metrobús informó que el cierre de estas seis estaciones entre ambas líneas contempla trabajos en mantenimiento de la guía táctil y en la zona de las cortinas.

Debido a estos trabajos, el servicio estará interrumpido en ambos sentidos de las estaciones que serán intervenidas a partir del próximo 15 de agosto de 2026.

¿Cambiará el horario del Metrobús de CDMX?

Para la Línea 2 del Metrobús de CDMX, la primera unidad saldrá a las 04:30 horas y la última a las 00:00 horas, de lunes a jueves.

Mientras que el viernes comenzará el servicio igual y la última unidad sale a las 01:00 horas am del día siguiente.

Los sábados inicia a las 04:30 horas y a las 01:00 horas de la madrugada es la última salida, en tanto, el domingo el primer viaje es a las 05:00 horas y el último a las 00:00 horas.

Recuerda el Metrobús extendió sus horarios en fin de semana solo en las Líneas 1, 2 y 7, las cuales ampliarán su horario de servicio hasta la 01:00 am.

El horario en la Línea 5 será de lunes a sábado de las 04:30 horas a las 23:59 horas, y los domingos de 05:00 horas a 23:59 horas.

