VIDEO: Alcaldesa de Tecámac besa la mano de AMLO durante gira por Edomex

La tarde de este viernes 29 de septiembre, la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, se llevó los reflectores durante la gira de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el Estado de México luego de besar la mano del presidente.

Los hechos se suscitaron durante la visita de AMLO y Delfina Gómez al Parque Ecológico y Deportivo “Sierra Hermosa” de Tecámac, en donde el gabinete del presidente se reunió con el objetivo de supervisar los programas del Bienestar en el municipio del Edomex.

Así fue como alcaldesa de Tecámac besó la mano de AMLO

Minutos después de iniciar al evento, durante la presentación de los asistentes, la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante tuvo a bien besar la mano de AMLO entre gritos de “¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente!” y “Es un honor estar con Obrador”, de fondo.

Todo comenzó cuando el orador presentó a Delfina Gómez, AMLO y Mariela Gutiérrez Escalante, momento en que quedaron de frente y ambas sostenían la mano del presidente en símbolo de unión; sin embargo, segundos antes de soltarse, la alcaldesa de Tecámac aprovecha para ofrecer una pequeña reverencia al mandatario y finalmente besarle la mano.

La acción, que quedó captada mediante video, de inmediato dio de qué hablar, pues algunos aseguran que la funcionaria replicó el más puro estilo de la película 'El Padrino'.

Alcaldesa destaca proyectos de AMLO en Tecámac

Una vez transcurrido aquel momento, durante su discurso, la alcaldesa destacó los proyectos de AMLO, como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el cual, dijo que, ha permitido la apertura de negocios y reactivación de la economía en la zona con un aumento de 25% a comparación de otros años.

De igual forma, elogió la visita de AMLO y Delfina Gómez en el municipio: “Los tecamaquenses se sienten honrados por la primera gira del Primer Mandatario y de la mandataria estatal, quien hace 13 días asumió el cargo, por este territorio, que representa el séptimo lugar en población de la entidad”, concluyó.

Tanto el beso que la funcionaria le dio al presidente en la mano como su discurso han sido fuertemente criticados en redes sociales, pues en el video del evento resaltan comentarios como “Que son como una secta” o “Como si fuera un gran señor feudal o sacerdote que se merece eso y más”.

Alcaldesa de Tecámac responde a las críticas

Horas después de los hechos, Mariela Gutiérrez Escalante se pronunció a través de un mensaje, que difundió a medios de comunicación. La alcaldesa de Tecámac, respondió a las críticas por besarle la mano durante un mitin a AMLO.

“Solo muestran su clasismo quienes lo están haciendo, es una costumbre natural en nuestro país que se le demuestra a quien se quiere mucho, a quien se le respeta, a quien consideramos una autoridad y para mí eso es nuestro presidente", puntualizó.