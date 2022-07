Juez frena proceso de presunto feminicida de Marifer en Nuevo León

Abogados y familiares de María Fernanda Contreras Ruiz, conocida como Marifer, informaron que un juez en Nuevo León otorgó una suspensión definitiva a Raúl Alfredo “N”, presunto feminicida de la joven, lo cual frena el proceso hasta que no se resuelva el juicio de amparo de fondo.

Luis Contreras, papá de Marifer, aseguró que se ha frenado el proceso en contra de Raúl Alfredo “N” vinculado a proceso por la desaparición y feminicidio de la joven con la suspensión otorgada el pasado 5 de julio.

Un juez federal otorgó la suspensión al alegar que hubo videos de prueba que supuestamente no conoció la defensa del presunto feminicida.

“Nosotros no fuimos notificados al momento, me refiero a mi o al mismo abogado de nuestra parte... Lo que según ellos argumentan es que faltaban vídeos, ¿no? porque la carpeta consiste en declaraciones, diversas entrevistas”, precisó el padre de la joven.

El padre de la joven asesinada acudió a la Fiscalía de Feminicidios en donde le confirmaron el recurso legal que interpusieron y argumentaron la existencia de un video contenido en la carpeta de investigación.

“Ellos dicen que con ese vídeo no era para vincularlo a proceso porque no está ese video... Trae una especie de suspensión una pausa a lo mejor ganan un par de meses”, detalló.

Marifer fue asesinada en abril

María Fernanda de 27 años, desapareció el pasado 3 de abril y cuatro días después su cuerpo fue localizado en un inmueble del municipio de Apodaca.

La autopsia reveló que falleció a consecuencia de una contusión profunda de cráneo.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó orden de aprehensión por feminicidio y desaparición forzada en contra de Raúl Alfredo “N”, de 26 años de edad, detenido en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila.

Aunque sigue preso y el proceso está suspendido, el papá de la joven egresada del Tec de Monterrey, no tiene confianza en las autoridades.

“Nos hemos enterado de repente noticias de casos absolutamente ridículos de que por algún punto y coma salieron no... Quiero tener la confianza hasta que no demuestren lo contrario... Yo no creo en nadie hasta que efectivamente ya esté sentenciado ahí y debería ser toda la vida”, puntualizó.