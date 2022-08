Mario Delgado respalda a Marina del Pilar tras acusasiones de Bonilla

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, expresó su apoyo a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, tras las acusaciones de Jaime Bonilla, quien aseguró que hizo un pacto con un grupo del narcotráfico.

El líder nacional de Morena desplegó un comunicado, junto con 22 gobernadores, la mayoría de Morena, respaldaron a Marina del Pilar.

Toda nuestra solidaridad y respaldo al trabajo honesto y comprometido de nuestra compañera gobernadora @MarinadelPilar para garantizar la tranquilidad del pueblo de Baja California.

Rechazamos enérgicamente las acusaciones realizadas hoy por el senador Jaime Bonilla. pic.twitter.com/MBRYb6bp8Q — Mario Delgado (@mario_delgado) August 18, 2022

En redes sociales, Mario Delgado se solidarizó y respaldó el trabajo honesto y comprometido de nuestra compañera gobernadora Marina del Pilar para garantizar la tranquilidad del pueblo de Baja California. Rechazamos enérgicamente las acusaciones realizadas hoy por el senador Jaime Bonilla”.

Mario Delgado aseguró que se trataba de la derecha de desprestigiar a los gobiernos de Morena.

Mientras que Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, también expresó su apoyo a Marina del Pilar y dijo que no comparte las acusaciones de Jaime Bonilla, y exhortó a ambos a entrar en un diálogo.

¿Qué dijo Jaime Bonilla contra Marina del Pilar?

El senador Jaime Bonilla ayer acusó a Marina del Pilar de tener un pacto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo incumplimiento causó los hechos violentos de días pasados.

El también ex gobernador de Baja California, aseveró que en su gobierno nunca se dio la quema de vehículos, como en el gobierno de Marina del Pilar.

. @RicardoMonrealA , coordinador de los senadores de #Morena, dijo que tampoco comparte las acusaciones de su compañero, Jaime Bonilla, sobre que Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, "hizo un pacto con el #CJNG". pic.twitter.com/pNvQF36TZ8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 18, 2022

Jaime Bonilla afirmó que los hechos en su estado se debían principalmente a una falla de gobierno y conocimiento

“Nos tratan de confundir, que el tema de Baja California fue el mismo que pasó en Guanajuato y Jalisco, no es cierto, el tema de Baja California es una falla gubernamental-estatal, es una falta de oficio político, y de conocimiento de lo que estaba pasando en Baja California, porque es imposible que las policías municipales, estatales y federales no hayan sabido con la inteligencia que tienen lo que iba a pasar, si no sabían todavía está peor, ¿en manos de quienes estamos?”, cuestionó.