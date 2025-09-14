‘Mario’ se reintensifica a tormenta tropical; provocará fuertes lluvias en Baja California Sur

Durante la mañana de este 14 de septiembre 2025, el fenómeno meteorológico ‘Mario’ se intensificó nuevamente a tormenta tropical; provocará fuertes lluvias en algunas zonas de México.

‘Mario’ estuvo a punto de desaparecer en el Pacífico Mexicano durante las primeras horas de este domingo.

‘Mario’ provocará fuertes lluvias en Baja California Sur

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló que el centro de la tormenta tropical ‘Mario’, se ubica en 490 kilómetros de Cabo San Lucas en Baja California Sur, provocando vientos de entre 65 y 85 kilómetros por hora.

La trayectoria de ‘Mario’ sigue apuntando al mar; sin embargo, se espera que provoque fuertes lluvias al sur de Baja California Sur.

Prevén desarrollo ciclónico; zonas afectadas

Autoridades climatológicas reportaron una zona de baja presión frente a las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Incrementan probabilidad de 40% para desarrollo de ciclónico en aproximadamente 7 días.

Se monitorea una posible zona de #BajaPresión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el #Pacífico. pic.twitter.com/xDSn6y2Qmx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 14, 2025

¿Qué características tiene una tormenta tropical?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres explica que un ciclón tropical, de acuerdo con la velocidad de sus vientos, tiene las siguientes etapas de desarrollo: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

Por lo que la tormenta tropical es una etapa previa a que se forme un huracán. El Servicio Meteorológico Nacional detalla que en la tormenta tropical:



El incremento continuo de los vientos provoca que estos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora (km/h)

Las nubes se distribuyen en forma de espiral

Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial

¿Cómo protegerse ante la llegada de una tormenta tropical en México?

Expertos meteorológicos recomiendan mantenerse informados ante la llegada de una tormenta tropical en México, entre las medidas también pueden ser las siguientes:

