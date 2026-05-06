Maru Campos señala trato desigual de Morena en caso Rocha Moya: “a otros se les defiende a capa y espada”

Mientras a algunos políticos se les protege a capa y espada, a otros gobernadores no se les trata igual. Eso fue parte de lo que acusó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

La mandataria estuvo en el ojo del huracán cuando se reveló que agentes de la CIA habrían presuntamente participado en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el estado. A pesar de que la gobernadora informó que el caso ya está bajo investigación, Morena no tardó en señalarla.

Para eso son buenos, porque después Estados Unidos reveló que varios funcionarios de Sinaloa habrían llegado al poder con ayuda del Cartel de Sinaloa, entre ellos, el gobernador Rubén Rocha Moya. Sí, el íntimo, es más, casi hermano de AMLO, ¿y a él lo atacaron?

Maru Campos (@MaruCampos_G) critica defensa de Rocha Moya (@rochamoya_) frente a ataques contra su gobierno



La gobernadora de #Chihuahua señaló la contradicción de los morenistas que defienden "a capa y espada" a Rubén Rocha Moya pese a los señalamientos, mientras atacan su… pic.twitter.com/gBlJEFokTi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 6, 2026

“A otros los defienden a capa y espada”: Maru Campos

La gobernadora indicó que mientras en algunos casos se cuestiona a los gobiernos estatales por acciones en el combate al narcotráfico, en otros como el de Sinaloa existe un respaldo político sin precedentes.

“De uno se habla mal por desmantelar un laboratorio, por impedir que la droga llegue a las familias, a nuestras niñas y a nuestros niños, y al otro se le defiende a capa y espada otra vez”, fueron parte de las palabras que menciónó la mandataria.

También señaló que la ciudadanía “sí se da cuenta” por lo que pide a los mexicanos analizar como nuestros gobernantes actúan.

“Vámonos enterando de quién es quién. Yo creo que somos personas con una larga tradición democrática, y sobre todo los chihuahuenses tenemos muy claro cuál es el actuar de los gobernantes”, agregó.

El actuar de Morena bajo la lupa: ¿Por qué a Rocha Moya no le piden explicaciones?

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación relacionada con el operativo contra un presunto narcolaboratorio en Chihuahua, caso por el cual fueron requeridos a declarar cerca de 50 funcionarios estatales.

En su momento, el partido guinda solicitó un juicio contra Maru Campos. En contraste, el caso de Rubén Rocha Moya surgió tras señalamientos del Gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el crimen organizado.

Estas acusaciones fueron rechazadas por el mandatario, quien negó hacer pactos con los criminales, a pesar de que su nombre apareció en una carta escrita por Ismael “El Mayo” Zambada.

Pero su partido cerró filas, a él no le pidieron un juicio político, entonces ¿encubrimiento o trato preferencial? Solo el tiempo lo dirá.