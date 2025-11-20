Segalmex: el escándalo millonario que la 4T quiere sepultar

El escándalo de Segalmex sigue sin resolverse, evidenciando la persistente corrupción e impunidad en el gobierno de la 4T. Creado en 2019 para llevar alimentos a las zonas más pobres, este organismo se convirtió en un botín multimillonario para funcionarios corruptos.

¿Qué fue de Segalmex?

La corrupción y la impunidad siguen siendo el sello de la casa, ahora la 4T quiere sepultar uno de los casos más escandalosos e indignantes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

"Todo parece indicar que le quieren dar carpetazo y que quieren apostar al olvido de este desfalco multimillonario que ocurrió en Segalmex", dijo Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Hasta el día de hoy, no hay ninguna sentencia en contra de los implicados en el mayor fraude perpetrado desde seguridad alimentaria mexicana, sí, ese organismo creado en 2019 para llevar alimentos de primera necesidad a las zonas más pobres y alejadas del país.

"Lo que terminó pasando es que fue el botín, la caja chica para decenas de funcionarios liderados por Ignacio Ovalle", mencionó Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción.

La auditoria superior de la federación denunció irregularidades por 15 mil 300 millones de pesos tan solo entre 2019 y 2020, pero ninguna autoridad le finco responsabilidad alguna a su director Ignacio Ovalle, amigo y exjefe de "ya sabe quién”.

"Ningún alto funcionario o ningún alto exfuncionario de Segalmex está en prisión con una sentencia firme, lo cual me parece gravísimo porque ya han pasado cinco años desde que este fraude se gestó y no hemos visto ninguna sentencia", Iván Alamillo, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Solo le cambiaron el nombre a Segalmex

El actual gobierno morenista, lo único que hizo fue cambiarle el nombre a Segalmex, por "Alimentación para el Bienestar," la cual también ya ha sido señalada por irregularidades en su gasto, así y una vez más, le apuestan al olvido y a la impunidad.

Pero los que nunca olvidaran ni perdonaran el caso b, son los mexicanos que menos tienen, a los que usaron como bandera política y al final, los traicionaron.