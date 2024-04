El qué y porque desde Washington: Más mexicanos y más latinos apoyan a Donald Trump

Hace ocho años, en las elecciones presidenciales del 2016, ver a un número cada vez creciente de latinos y de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos apoyando a Donald Trump, era un hecho curioso, pero no raro. Los latinos de Estados Unidos nunca hemos pensado todos igual, y creer que porque compartimos una cultura y un idioma esto va a cambiar, sería un grave error.

En 2024 el fenómeno continúa. La mejor muestra la tenemos esta semana frente a nosotros. Con todo y ser la parte acusada en un juicio criminal, Donald Trump sigue creciendo en popularidad entre los latinos de Estados Unidos.

Para muchos liberales latinos y no latinos es un shock ver este fenómeno: Trump que ha sido presidente del país y que, durante toda su vida pública, ha denigrado sin ningún empacho a los latinos y a los inmigrantes, sigue aumentando su influencia entre esa misma población.

Para muchos demócratas esta es una enorme llamada de atención. Durante por lo menos una generación, los políticos liberales creyeron que tenían en la bolsa a los latinos de Estados Unidos. Se les olvidó considerar que Estados Unidos cada día tiene menos población blanca, y que los nuevos estadounidenses entre más aculturados están, más independientes de pensamiento se vuelven.

En estas elecciones del 2024, y en las del 2026 y 2028 esta tendencia va a seguir. Solo considere que cada año casi un millón de inmigrantes se naturalizan estadounidenses. De ese grupo el más alto es de la población originaria de México. 13% en promedio cada año.

Latinos apoyan la construcción del muro fronterizo

El colmo, muchos latinos ahora apoyan la construcción del muro y las deportaciones masivas.

Todo esto me vino a la mente, al leer las encuestas de Axios-Ipsos y Telemundo. Estas mostraron que un número creciente de Latinos de Estados Unidos apoyan la construcción de un muro con México y también en cifras crecientes apoyan las propuestas para un programa de deportaciones masivas, del que todos los días habla Donald Trump.

Las encuestas muestran:

Que en diciembre del 2021 una minoría del 30% apoyaba construir un muro en la frontera con México



Que también en el 2021, 28% de los latinos respondiendo a estas mismas encuestas apoyaron que los inmigrantes recién llegados sean deportados a sus países de origen como propone Trump.



Hoy en 2024, esa cifra creció también diez puntos al 38%.



Udi Sommer, coautor del estudio, le dijo a Axios que los análisis de los resultados electorales de 2016 y 2020 muestran claramente que el apoyo a Trump entre los latinos se está fortaleciendo en Arizona, Florida y algunos condados de Nuevo México.

Florida y Arizona no sorprenden. Recuerde usted que los latinos de Estados Unidos no pensamos todos igual, y que por eso los latinos de Arizona y Florida son naturalmente más conservadores. El sur de Estados Unidos, es más conservador que el resto del país. La gran sorpresa es Nuevo México, aunque ojo, no es el único estado que está viendo crecer a los latinos conservadores.

Mis amigos cubanos en el sur de la Florida han pasado en sus vidas por la crueldad del comunismo. Su horror a todo lo que suene socialista está más que justificado, pero ahora hay otras poblaciones llegadas de América Latina que traen cicatrices y hasta heridas que aún están a flor de piel, por lo que los dictadores de la izquierda le han hecho a su países.

Esto ha reducido significativamente el margen en áreas tradicionalmente demócratas como el sur de Texas, el condado de Maricopa en Arizona y el condado de Peterson en Nueva Jersey.

El apoyo latino en esos sitios a Donald Trump se puede explicar de dos formas; una, el trabajo intenso del Partido Nacional Republicano en estas áreas y la otra, que es aún más poderosa, son las llegadas en los últimos años de gente de naciones devastadas por líderes izquierdistas, como Nicaragua, Venezuela y aún hoy Cuba.

Donald Trump les llama “La troika de la tiranía”. Súmele usted a eso, el miedo de los latinoamericanos a las izquierdas radicales y el resultado es obvio. Como dicen en el Caribe, “… Chico, se cae de la mata”.

El apoyo de los mexicanos a Trump-¿difícil de entender? ¿Cómo explica usted el creciente atractivo del expresidente, entre los naturales del país a los que en el 2015 llamó “violadores” y “criminales”?

Un análisis reciente afirma que el atractivo de Trump entre los latinos se debe a que parece populista latinoamericano.

América Latina es famosa por sus líderes populistas. No importa si son, o han sido, de izquierda o de derecha. En el continente tenemos claros ejemplos de aspirantes a dictador desde Augusto Pinochet hasta Hugo Chávez; desde Cristina Kirchner, hasta el más populista de los presidentes mexicanos recientes, que es López Obrador.

De hecho, la improbable y extraña amistad de Donald Trump con AMLO hizo que la admiración por Trump creciera entre muchos mexicoamericanos, y obviamente entre muchos mexicanos.

¿Ha escuchado usted a López Obrador decir que en el 2024, Trump tiene tantos problemas porque son solo muestra de lo que es la “persecución política”? "Él es capitalista y yo soy socialista” dice AMLO, “pero aun así nos entendemos bien.”

Ronald Reagan famosamente decía que los Latinos de Estados Unidos son republicanos… “El único problema que tenemos en el partido republicano”, decía Regan… “es que los Latinos no lo saben”. Obviamente Reagan nunca entendería la fascinación con Trump. En 1988, en la Convención Nacional Republicana en Nueva Orleans, Trump no pudo convencer a George H.W. Bush de llevarlo como candidato vicepresidencial. Bush padre, nos enteramos años después, no podía verlo ni en pintura.

¿Por qué los latinos de Estados Unidos se siguen moviendo a la derecha?

Hoy en 2024, el número de Latinos miembros del congreso en Washington es de 61. De ellos 20 son republicanos, que es el partido de la derecha. El aumento de estos congresistas conservadores es sorprendente al final de los 1990, eran solo 3. Cuente usted con que después de la elección de noviembre habrá varios más. Sobre todo mujeres jóvenes profesionales, que es el segmento de más rápido crecimiento entre los republicanos.

Entre los que muy posiblemente regresaran, está una joven mujer del sur de Texas llamada Mayra Flores que es la primera mujer nacida en México elegida al Congreso de Estados Unidos.

Mayra ganó en el 2022, pero perdió al año siguiente en una elección especial. Ella es célebre en el partido republicano porque en su campaña usó valores tradicionalmente mexicanos para ganar.

Su lema de campaña estuvo compuesto por tres valores que los mexicanoamericanos tienen naturalmente en gran estima. Esos valores son: Fe, Familia y Libertad.

A los latinos republicanos en Estados Unidos que siguen creciendo en número, pregúnteles usted y le responderán que su membresía republicana es culpa de los demócratas que durante décadas creyeron que tenían ese voto asegurado, y nunca hicieron nada para retenerlo.

Los hijos y nietos de los inmigrantes crecieron y se educaron, este es el resultado. Puesto así es fácil entender porque los latinos se ven más y más como republicanos. Lo que nadie me ha podido explicar aún es que es lo que identificaría a Trump con… Fe, Familia y Libertad.

Por todo lo anterior usted estará de acuerdo en que es fácil anticipar que Joe Biden perderá muchos votos latinos. Ese es un problema enorme para el actual presidente y para su partido demócrata, porque, algo que no le he dicho aun, es que los latinos son el segmento que está creciendo con mayor velocidad entre el electorado de Estados Unidos.

Conclusión: en una elección tan apretada ese voto latino en el 2024 muy bien representará--que el que lo gane… ganará también la elección. Y el que lo pierda, perderá también la presidencia.

Por eso el título de esta columna es más un aviso y una advertencia: Más mexicanos y más latinos en Estados Unidos y en México apoyan a Donald Trump.