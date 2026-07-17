CNN | Refugios en La Guaira se convirtieron en puntos de encuentro para familias y mascotas perdidas

Reuters | Perros de brigadas de rescate participaron en la búsqueda de animales entre los escombros

CNN | Gus, el gato que volvió con su dueña después de 19 días separado por la tragedia

Reuters | Refugios en La Guaira se convirtieron en puntos de encuentro para familias y mascotas perdidas

Reuters | Pegan fichas de busqueda para localizar a sus mascotas tras los terremotos de Venezuela

Especial | Mascotas rescatadas tras los terremotos en Venezuela: más de 600 buscan volver con sus familias

Entre los escombros, miedo y pérdidas, algunos animales de compañía comenzaron a escribir historias de esperanza tras los terremotos que afectaron a Venezuela. Más de 500 mascotas fueron rescatadas y buscan que regresen a casa, como la de una perrita que fue rescatada en La Guaira.

La historia de Catira Alejandra, una perrita de pelaje claro fue rescatada en La Guaira y qué después de más de 15 días separada de su familia, logró reencontrarse con sus dueños.

Durante su rescate, Catira fue encontrada temblorosa, austada y con la mirada triste. Incluso recibió el nombre de “Arena” mientras permanecía lejos de su familia.

Sin embargo, el sábado su historia tuvo un giro inesperado: los saltos y movimientos de alegria de la perrita al encontrarse con sus dueños contrastaron con las primeras imágenes tras la tragedia.

Como ella, cientos de animales permanecen en refugios a la espera de regresar con sus familias. De acuerdo con cifras de Misión Nevado, un proyecto del Gobierno de Venezuela dedicado al refugio y atención de animales, desde el 24 de junio al menos 648 perros y gatos han sido rescatados en La Guaira, así como en San Bernardino, una urbanización de Caracas.

La presidenta de Misión Nevado, Miguildas Vargas, informó que hasta el momento se han logrado 18 encuentros familiares con animales resctados en La Guaira.

Muchos de los animales encontrados presentaban heridas como fracturas, politraumatismos, mutilaciones, escoriaciones o cortes, por lo que recibieron atención veterinaria y fueron trasladados a refugios mientras se localiza a su familias.

La búsqueda de mascotas pérdidas también se ha extendido a redes sociales, donde circulan fotografías y videos de perros y gatos extraviados junto con información para intentar ubicarlos.

Misión Nevado pidió a las personas que buscan a sus mascotas elaborar fichas de busqueda que sus datos y compartirlas para facilitar los rencuentros.

Uno de los puntos de encuentro para estas búsquedas es la Granja Los Corales, en La Guaira, donde cientos de animales rescatados reciben atencion.

Refugios independientes también participan en los rescates. María Córdova, fundadora del refugio Amor Animal, viajó en dos ocasiones a La Guaira y logró ayudar a 22 animales. Su objetivo es que regresen con sus familiares.

“Mi misión con todo esto es que ellos encuentren a sus dueños. Yo no tengo apuro de darlos en adopción, porque mi misión y mi satisfacción sería que se reúnan con sus dueños”, asegura Cordova.

Después de una tragedia que dejó a miles de personas afectadas, la recuperación de las mascotas se convirtió para muchas familias en un símbolo de esperanza.

