¡Tragedia en el Istmo! Matan a balazos a Noé Pérez, líder sindical de la CATEM en Salina Cruz

Noé Pérez, líder sindical del CATEM, se encontraba en el estacionamiento de un restaurante, cuando ocurrió el ataque a balazos que le arrebató la vida.

Escrito por: Fernanda Benítez
En las primeras horas de este 27 de octubre 2025, se reportó el asesinato a balazos de Noé Pérez, el líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la región del Istmo de Tehuantepec.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el líder sindical fue asesinado.

Asesinato de Noé Pérez ocurrió en el estacionamiento de un restaurante

La matanza del líder sindical ocurrió a las afueras del estacionamiento de un restaurante, ubicado en la Plaza Pabellón de Salina Cruz a plena luz del día.

El ataque a balazos desató el pánico entre los comensales, donde la tranquilidad del lugar se rompió debido a este hecho violento que ha sacudido a la comunidad istmeña.

A través de redes sociales, se viralizó un video en el que se ve una camioneta blanca con la puerta abierta, mientras la zona se encuentra acordonada con cinta amarilla.

Por el momento, personal de la Guardia Nacional, policías municipales y personal de seguridad privada se encuentran en la zona de los hechos, realizando los trabajos de investigación correspondiente.

