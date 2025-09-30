VIDEO: ¡Violencia en Edomex! Matan a golpes a hombre que intentaba cruzar manifestación en Huehuetoca

¡Tragedia en Edomex! Un hombre fue asesinado a golpes por un grupo de manifestantes durante un bloqueo por falta de agua, en la carretera hacía Apaxco, ubicada en Huehuetoca; la víctima intentaba cruzar.

El ataque dejó también a una mujer herida; hasta ahora se desconoce su estado de salud.

🚨 Bloqueo por agua termina en tragedia en Huehuetoca: asesinan a hombre que intentó cruzar



Durante una protesta en la carretera hacia Apaxco, manifestantes golpearon brutalmente a un hombre que exigía paso.



⚠️ Los golpes fueron tan contundentes que perdió la vida en el… pic.twitter.com/UPRFlSyygW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 30, 2025

La victima se acercó a los manifestantes para que lo dejarán pasar

Los primeros informes indican que el hombre se acercó a los manifestantes para exigirles que lo dejaran pasar, y en respuesta, lo agarraron a golpes hasta que lo asesinaron.

Paramédicos que se encontraban en la carretera hacía Apaxco, trataron de auxiliarlo; sin embargo, no pudieron hacer nada, pues los golpes fueron contundentes.

A través de redes sociales, se viralizó el momento exacto en el que el sujeto es atacado a golpes. En el video se puede ver como es que la víctima es arrojada al cofre de una camioneta roja, mientras que un grupo de personas lo golpean.

El sujeto cayó al suelo, y sin importarles, los manifestantes siguieron golpeándolo y pateándolo. El video ha causado indignación, pues se puede escuchar como la gente grita “dale, dale, dale”, acompañado de chiflidos y otros gritos.

Detienen a tres presuntos responsables del asesinato a golpes en manifestación de Huehuetoca

Elementos de la Fiscalía del Estado de México, acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento del cuerpo; se desconoce si los familiares ya fueron contactados.

Por otro lado, se logró la detención de tres presuntos responsables por el asesinato a golpes durante la manifestación en Huehuetoca. Quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Mexiquense.

La manifestación por la falta de agua en Huehuetoca comenzó alrededor de las 16 horas; sin embargo, se desconoce si se llegó algún acuerdo o algún tipo de diálogo entre las autoridades y los afectados de la zona.